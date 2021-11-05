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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

الكشف الطبي بالمجان على 1557 مواطنا بدمياط 

صدى البلد

نظمت مديرية الصحة بدمياط على مدار يومين، قافله طبيه علاجيه لتوقيع الكشف الطبى بالمجان على" ١٥٥٧" مواطن بقرية السعدية القبلية 

 

ومن جانبها تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال القوافل الطبية التى يتم تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، حيث تتضمن تلك القوافل وحدات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و صيدلية ووحدتين للأشعة والسونار ومعمل، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بكافة المناطق . 

 

هذا وقد ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة انه تم عقد قافلة طبية بقرية السعدية القبلية بمركز كفر سعد ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى استمرت على مدار يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، حيث تم خلالها توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٥٥٧ مواطن، تم تحويل عدد ١٩ حالة من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، وكذا إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لحالتين، الى جانب إجراء ٨٠٥ تحليل معملى و فحص ٥٢ حالة بالسونار و إجراء ٣٦ أشعة تشخيصية، بالإضافة إلى صرف العلاج اللازم بالمجان، فضلاً عن تخصيص وحدة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.

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