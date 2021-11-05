فلاح يهشم رأس زوجته بالشومة لخلافات بينهما في الفيوم

تلقي محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا يفيد بمصرع سيدة علي يد زوجها وتوجهت قوة من مركز شرطة إطسا وفرضت طوقا أمنيا حول موقع الواقعة.



أكدت تحريات المباحث برئاسة اللواء ياسر صلاح مدير المباحث والمقدم اسامه قرني رئيس مباحث مركز إطسا إن خلافات أسرية وراء مصرع سيدة علي يد زوجها بقرية بحر أبو المير التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم .



وكانت نشبت خلافات عائلية بين زوجين بين زوجين بقرية بحر أبو المير بمركز اطسا تحولت إلي تعد بالضرب علي الزوجة التي حاولت الدفاع عن نفسها، فلم يجد الزوج سوي شومة فضرب بها الزوجة علي رأسها، ما تسبب في مصرعها في الحال.

تحرر محضر بالواقعة و أرسل الى نيابة إطسا التي تولت التحقيق.