حريق هائل بأحد المراكب النيلية في رأس البر

محافظة دمياط

شب حريق هائل بمنطقة شارع النيل برأس البر داخل إحدى المراكب النيلية بمنطقة شارع النيل برأس البر.

كان قد تلقي اللواء حسام بدره مدير أمن دمياط، بلاغا يفيد بنشوب حريق المراكب النيلية بمنطقة شارع النيل برأس البر وعلى الفور قام رجال الحماية المدنية بمحاولة السيطرة على الحريق.

وتبين أن النيران قد التهمت كافة محتويات المركب النيلية المحل وتطايرت ألسنة النيران بطول النيل وقام أصحاب المراكب النيلية المجاورة لها بتحريك المراكب بعيدا خوفا من وصول النيران إليها.

وتم الدفع بعدد 3 سيارات إطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق.

وتجرى الآن قوات الحماية المدنية للسيطرة علي الحريق منعا من امتداد لباقي المراكب في المنطقة.

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