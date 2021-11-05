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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. مادلين مطر بإطلالة مثيرة بالأزرق القصير

مادلين مطر
مادلين مطر

نشرت الفنانة اللبنانية مادلين مطر علي حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة جديدة لها.


وظهرت مادلين أثناء تواجدها في إحدي المناسبات٬ وكانت ترتدت فستانا أزرقا مثيرا لاقي إعجاب محبيها وانهالت عليها التعليقات.


وعلقت مادلين علي الصورة قائلة: “الفرق بين نمط والأزياء هو الجودة. افعلها بشكل كبير ، وافعلها بشكل صحيح ، وافعلها بأسلوب”.


وطرحت الفنانة مادلين مطر، كليبها الجديد "طمن قلبك"، من كلمات سلامة علي، ألحان جان صليبا، وتوزيع ناصر الأسعد، والكليب من إخراج مي إلياس.

 

يذكر أن مادلين طرحت منذ فترة أغنية "خانونى" هي باللهجة العراقية، من كلمات قصي عيسى، وألحان نور الزين، وتوزيع حسام الدين.

مادلين مطر إطلالة مثيرة بالازرق القصير الفنانة اللبنانية فستان

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