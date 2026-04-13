مواعيد مباريات اليوم في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات

تفتتح اليوم الاثنين منافسات بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة سيدات رقم 26 والتي يستضيفها الأهلي خلال الفترة من 11 إلى 24 أبريل الجاري.

وتقام خلال اليوم الأول للبطولة 6 مباريات، سيكون أبرزها مواجهة الأهلي أمام مصنع الكحول الوطني الإثيوبي في الخامسة مساءً.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم الأول للبطولة على النحو التالي:

كاليبي الغاني X الأنابيب الكيني (صالة الأمير عبد الله الفيصل - 12 ظهرًا)

ليتو الكاميروني X ڤايبرز النيجيري (صالة الشهداء - 12 ظهرًا)

قرطاج التونسي X مديرية التحقيقات الجنائية الكيني (صالة الشهداء - 4 عصرًا)

الأهلي X مصنع الكحول الوطني الإثيوبي (صالة الأمير عبد الله الفيصل - 5 مساءً)

جيندر لايت البوروندي X لا لوي الكونغولي الديمقراطي (صالة الشهداء - 6 مساءً).

هيئة الجمارك النيجيري X كامبالا الأوغندي (صالة الأمير عبد الله الفيصل - 7 مساءً).

وأسفرت قرعة البطولة عن تقسيم الفرق المشاركة على 4 مجموعات، جاءت على النحو التالي: المجموعة الأولى: الأهلي - مايو كاني الكاميروني - ديكارت الإيفواري - مصنع الكحول الإثيوبي.

المجموعة الثانية: الأنابيب الكيني - لا لوي الكونغولي الديمقراطي - سوكوسيم السنغالي - كاليبي الغاني - جيندر لايت البوروندي.

المجموعة الثالثة: قرطاج التونسي - الجمارك النيجيري - مديرية التحقيقات الجنائية الكيني - كامبالا الأوغندي - نسور الكونغو الكونغولي الديمقراطي.

المجموعة الرابعة: البنك التجاري الكيني - ليتو الكاميروني - ڤايبرز النيجيري - أرسو السيشيلي.