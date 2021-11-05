الجمهور يبحث عن ريهام حجاج بـ "الخطأ".. لهذا السبب

تصدرت الفنانة ريهام حجاج، مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تداول صور حفل زفاف ابنة الفنان حجاج عبد العظيم، فتسأل الجمهور عن سبب غياب ريهام عن حفل الزفاف اعتقاداً منهم إنها شقيقة العروس.

ونشر خالد حجاج، شقيق العروس فيديو قال من خلاله: “ الناس بتسأل ازاي ريهام مجتش الفرح.. ريهام حجاج مش بنت حجاج عبد العظيم وعنده اتنين بس أنا ودنيا حجاج اللي كان فرحها على السوشيال ميديا”.

بينما علقت الفنانة ريهام حجاج، على الفيديو من خلال خاصية “الأستوري” عبر حسابها الرسمي على “الانستجرام” قائلة: “معقول مش هتعزموني على فرح اختي.؟ . مبروك يا دنيا يا حبيبتي ربنا يسعدك ويهنيكى .. تسلم يا خلود احنا اخوات من غير حاجة وانا حتى اخويا الحقيقي إسمه خالد”.

يذكر أن احتفل الفنان حجاج عبد العظيم، بحفل زفاف ابنته دنيا، بأحد الفنادق الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور الأهل وأصدقائه من الوسط الفني.

وكان على رأس هؤلاء الحاضرين الفنان حمادة هلال، والفنانة إيمي طلعت زكريا، وياسمين رحمي، والفنان مجدي كامل وزوجته الفنانة مها أحمد، وشريف باهر، والمخرج محمد النقلي، والمطرب عصام كاريكا، وأشرف زكي، وزوجته الفنانة روجينا، والمطربة بوسي.

وكان حجاج عبد العظيم قد بكى أثناء رؤيته لابنته بالفستان الأبيض للمرة الأولى حيث لقى الفيديو تأثيرا كبيرا من جانب جمهور السوشيال ميديا.