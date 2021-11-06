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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مشجعي سيناء.. أداء متميز لفريقي الأهلي والزمالك في مباراة القمة

مباراة القمة بين
مباراة القمة بين الاهالي والزمالك

شهدت مباراة الأهلي والزمالك أداء متميزا للفريقين في الأسبوع الثالث للدوري وانتهاء  مباراة القمة  بخمسة أهداف مقابل ٣ اهداف لصالح النادي الأهلي   .

 

حيث جاءت نتيجة غير متوقعة في الشوط الأول من فريق كرة القدم  للنادي الأهلي بالفوز بثلاثة أهداف دون رد ..هكذا عبر المشاهدين  في محافظة شمال سيناء، عقب متابعتهم لأداء لاعبي الفريق الذي سيطر سيطرة كاملة  أدت الي هذه النتيجة 
بينما تمكن لاعبي الزمالك من تعديل النتيجة في الشوط الثاني ليسجل  ٣ اهداف  ،  بينما أضاف الأهلي هدفين لتنتهي المباراة بفوز النادي الأهلي بخمسة أهداف  مقابل ٣ أهداف للفريق المنافس.

اعتراض علي الخشونة 

 

بينما اعترض  محمد محمود،  علي خشونة اللعب من جانب لاعبي الزمالك علي لاعبي النادي الأهلي مؤكدين أن هذه الحكومة لو في وجود  حكم أجنبي لنال اللعب زيزو كارت اصفر كما نال اللعب طارق حامد الإنذار الأصفر .وفي الشوط الثاني طرد اعمده الخشونة مع قفشه.

 

قال محمد صالح أن المبادرة ممتعة بكل المقاييس تعبر عن فريقين كبرين استمتع خلالها المشاهدين بالأداء الطيب للاعبي الفريقين .لكن من استغل الفرصة تمكن من التهديف. 


ويري احمد سلامه ان وجود عدد من المشجعين كان له دورا كبيرا في حماسة اللاعبين داخل الملعب .


كما كان لنتيجة الشوط الاولي الذي انتهي بثلاثة أهداف دور قوي في تغيير لاعبي الزمالك لطريقة اللعب في محاولة لتسجيل أهداف التضييق الفارق. حيث تمكن من تسجيل ٣ أهداف لتنتهي المباراة بنتيجة ٥ أهداف مقابل ٣ أهداف لصالح النادي الأهلي 

اما جمعة علي، فقال ان مستوي لاعبي الأهلي في المباراة كان عاليا خاصة المقاتل اكرم توفيق وحمدي فتحي والسولية ..كما كان اللاعب محمد شريف اكثر جدا باستغلال الفرص التي أتيحت له وكذلك اللاعب دياناج وعلي معلول .


كما كان للاعبي الزمالك في الشوط الثاني دور كبير في تعديل النتيجة وتسجيل ٣ أهداف بنزول مصطفي فتحي .

وتمني ناصر العزازي،  كل التمنيات للاعبي الفريقين  الأهلي والزمالك للاستمرار بنفس  المستوي  في الدوري حتي يمكن التفاهم المستوي الدوري المصري خاصة وأن هناك فرق صاعدة أثبتت وجودها داخل المستطيل الأخضر وفرق اخري حققت نتائج طيبة .
 

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