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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص لصدي البلد

أصيبب بسعال .. ميرفت أمين تثير الرعب في لوكيشن مسلسلها حول إصابتها بفيروس كورونا

ميرفت أمين
ميرفت أمين

علم صدى البلد أن الفنانة ميرفت أمين قد أصيبت  ببعض السعال " الكحة" أثناء تصوير مشاهدها في حكاية" حكايتي مع الزمن " ضمن  أحداث مسلسل إلا أنا .

وشعر فرق عمل المسلسل بالخوف من إصابة الفنانة ميرفت أمين بفيروس كورونا المستجد خاصة وأنها قد اختلطت بالفنان أحمد خليل  الذي أصيب منذ يومين.


وسرعان ما أجرت ميرفت أمين مسحة طبية وجاءت نتيجة المسحة منذ قليل  سلبية؛ واستكملت ميرفت أمين التصوير حتي الآن؛ حيث ستنتهي غدا   من تصوير كافة مشاهدها في المسلسل.


إصابة أحمد خليل بفيروس كورونا:

وكان  صدى البلد قد علم  من مصادره أن الفنان أحمد خليل أصيب بفيروس كورونا أثناء تصويره حكاية تحمل اسم  “ حكايتي مع الزمان ” ، والذى يعد واحداً من حكايات مسلسل “ إلا  أنا ”.

وكان الفنان  أحمد خليل  قد صور عددا من مشاهده أول أمس داخل أحداث العمل ،خلال اليومين الماضيين ، ثم حصل على أجازه لعدم وجود مشاهد تصويره له خلال هذه الأيام .

ان حكاية “ حكايتي مع الزمان ” من مسلسل  إلا انا ، من بطولة ميرفت امين وأحمد خليل وأشرف زكى وليلى عز العرب ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن .

أحدث أعمال الفنان  أحمد خليل  فى الدراما المصرية هو مسلسل لحم غزال ، والذى عرض خلال شهر رمضان الماضى .

مسلسل "لحم غزال" شارك فى بطولته كل من غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد عادل، عارفة عبد الرسول، ومن تأليف إياد عبد المجيد.

الفنان  أحمد خليل  من مواليد الدقهلية 1941، ظهرت ميوله الفنية مبكرة حتى التحق بفريق التمثيل بالمدرسة، ليلتحق بعد ذلك بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل، تخرج عام 1965.

أحمد خليل في سطور 
عين  أحمد خليل  معيدًا بالمعهد والتحق بمسرح الجيب، ليمثل ب9 مسرحيات بدءًا من الكومبارس للبطولة مثل مسرحيات (يا طالع الشجرة)، (ياسين وبهية)، و(حب تحت الحراسة)، حتى تم إلغاء مسرح الجيب، ليقدم ثلاثة أفلام هم (3 وجوه للحب)، و(زهور برية)، و(التلاقي). سافر عام 1974 للعمل بالخليج واشتهر هناك.

عاد أحمد خليل  إلى العمل الدرامي المصري من خلال مسلسل (الساقية تدور)، اشتهر خليل من مسلسل (هوانم جاردن سيتي)، و(حديث الصباح والمساء)، و(زمن عماد الدين).

حكايتى مع الزمان يتصدر :
 

وكانت قد تصدرت الفنانة ميرفت أمين، تريند جوجل؛ بعد الحلقة الأولى من حكاية "حكايتى مع الزمان" ، ضمن أحداث مسلسل"إلا أنا".

جاء ذلك؛ بعد أن دشن عدد من رواد السوشيال ميديا اسم الفنانة ميرفت أمين عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”، وذلك عقب ظهورها في الحلقة الأولى من حكاية "حكايتى مع الزمان" ، ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا".

ميرفت أمين الكحة السعال حكايتي مع الزمن

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