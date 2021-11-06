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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فضل وكرم ربنا.. نورهان تطمن جمهورها عن حالة والدتها: تحسن كنا نتمناه

صدى البلد

كشفت الفنانة نورهان شعيب، عن تحسن الحالة الصحية لوالدتها بعد الأزمة التى مرت بها مؤخرا، مقدمة الشكر لجمهورها وكل من دعى لوالدتها فى هذه المحنة.


ونشرت نورهان، صورة جمعتها بوالدتها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام،و علقت قائلة : : تحسن كنا نتمناه تم بفضل كرم ربنا ثم دعواتكم، أشكركم جدا من قلبى وشكراً لكل من سأل، اللهم دمها نعمة، بارك الله صحة أمهاتنا جميعا.

 

الفنانة نورهان تطلب من جمهورها الدعاء بالشفاء لوالدتها

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و كانت قد طلبت الفنانة نورهان شعيب من جمهورها، الدعاء بالشفاء لوالدتها، ونشرت صورة جمعتهما، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت شعيب لمتابعينها، معلقة من خلال الصورة: "نحتاج دعواتكم باسترداد الصحة ، اتم الله الصحة علي امهاتنا جميعاً و جنبهن الالم".
 

 

وفي سياق آخر، كانت قد نشرت الفنانة نورهان شعيب فيديوهات على حسابها الشخصي على فيسبوك تحكي فيها كواليس تصوير أحدث أعمالها التلفزيونية بعنوان اللغز.

 

وذكرت بعض الأمور التي لا أساس لها عن فريق عمل المسلسل ومنتجه والذي بدوره له حق الرد من خلال هذا البيان، فصرح المنتج محروس المصري أن مسلسل اللغز بطولة الفنانة نورهان شعيب وتم تصوير معظم مشاهد المسلسل خلال الفترة الماضية ودخلت الحلقات للمونتاج.

 

وانه يتبقى للفنانة نورهان شعيب ٤٥ مشهدا سيتم تصويرها على 5 أيام وعن أجرها ذكر المصري انها بالفعل تقاضت جزءا منه ويتبقى لها 30 ألفا مع انتهاء التصوير.

 

وفيما يتعلق بما قيل في الفيديوهات أنه هددها لاستكمال المسلسل فقد نفى المصري وجود أي تهديد كل ما طالبها به هو استكمال التصوير ونزولا على رغبتها في أخذ دفعة أخرى من أجرها عليها التوقيع على إقرار لاستكمال الـ ٥ ايام المتبقية فقط ليحفظ حقه أما إذا رفضت فلها مطلق الحرية في الأعتذار عن العمل مما يترتب عليه خسارتها بطولة اول مسلسل في حياتها الفنية والتي بدأت منذ أكثر من عشرين سنة.

 

مسلسل اللغز بطولة: نورهان شعيب، محمد نجاتي، سميرة صدقي، نهى رأفت، اكرامي هجرس ومجموعة من الوجوه الجديدة من طلبة معهد فنون  مسرحية، انتاج شركة رمسيس الحديثة ،تاليف غادة حنفي ومن إخراج عصام شعبان.

 

اطلالات نورهان منصور اعمال نورهان والدة نورهان الفنانة نورهان شعيب

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