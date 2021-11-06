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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عبدالقادر بعد خماسية الأهلي بمرمى الزمالك: تصب فى مصلحة الجميع

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك

أبدى أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي، سعادته بفوز فريقه أمام نظيره الزمالك، متمنيًا استمرار أداء الأهلي في الموسم المقبل.

 

وأضاف عبدالقادر، في تصريحات للإعلامي كريم رمزي مع برنامج رقم 10 على القناة الأولى:"نحمدالله على النتيجة التي لا تتكرر كثيرًا بين الأهلي والزمالك ولم أكن متوقعًا أن المباراة تصل لهذا الرقم من الأهداف، كنت متوقع فوز الأهلي ولكن ليس بهذه النتيجة على أقصى تقدير كنت أعتقد أننا لو فزنا سنفوز 3-1 فالحمدلله على نتيجة المباراة".

 

وأتم لاعب الأهلي تصريحاته بالإشارة إلى أن استمرار النتائج الجيدة لفريقه ستصب في صالح الجميع بما فيهم اللاعبين خلال الفترة المقبلة.



راحة 5 أيام 

 

يذكر أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح الفريق راحة خمسة أيام، بعد انتهاء ‏مباراة الزمالك، التي أقيمت مساء اليوم على استاد القاهرة، والتي انتهت بفوز الأهلي بخمسة ‏أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة الثالثة في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

 

ومنح موسيماني راحة للاعبين مستغلًّا فترة التوقف وفقًا للأجندة الدولية، حيث يخوض المنتخب ‏الوطني لقاءي أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.‏

 

وتسيد الأهلي مباراة القمة بأمواج هجومية متلاحقة، أثمرت في الشوط الأول عن تسجيل ‏ثلاثة أهداف. حمل الأول توقيع أليو ديانج في الدقيقة 16 من تسديدة قوية، وأضاف علي ‏معلول الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 20، قبل أن يختتم محمد شريف الثلاثية في ‏الدقيقة 25، وفي الشوط الثاني أضاف أليو ديانج الهدف الرابع في الدقيقة 53، واختتم ‏خماسية الأهلي علي معلول في الدقيقة 60 من ركلة جزاء. في حين سجل ثلاثية الزمالك ‏مصطفى فتحي وأحمد السيد زيزو من ركلة جزاء، قبل أن يضيف أشرف بن شرقي الهدف ‏الثالث.‏

 

بهذه النتيجة يحصد الأهلي ثلاث نقاط مهمة ويرفع رصيده للنقطة 9 من ثلاث مباريات ‏بالعلامة الكاملة، في حين تجمد رصيد الزمالك عند 6 نقاط.‏

 

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي: واجهنا الزمالك على ملعبه اليوم وحققنا نتيجة جيدة، ‏وجميع لاعبي الأهلي أدوا بروح عالية، وكان فريقنا هو الأفضل على المستوى الفني ‏والخططي.‏

 

وأضاف المدير الفني: واجهنا الزمالك بنفس أسلوب وطريقة لعب مباراة الإسماعيلي الأولى ‏في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

 

وأشار موسيماني إلى أن الأهلي سجل خمسة أهداف، بواقع ثلاثة في الشوط الأول وهدفين في ‏الشوط الثاني، مؤكدًا أنه كان يتمنى أن يسجل الفريق أهدافًا أكثر خلال المباراة، ولكن هذه هي كرة القدم ولن تحصل على كل شيء.

النادي الأهلي أحمد عبد القادر الأهلى الأهلي والزمالك

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