مع ثبات أسعار الفائدة بالبنوك..الذهب يرتفع قرب أعلى مستوى له منذ شهرين

ارتفع الذهب أكثر من 1% ، ليقترب من أعلى مستوى له منذ شهرين حيث أدى إحجام البنوك المركزية الرئيسية عن تغيير أسعار الفائدة هذا الأسبوع إلى زيادة الطلب على المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 1816.7 دولار للأونصة مسجلا ارتفاعا بعد تراجعه 0.3% نتيجة بيانات أظهرت زيادة التوظيف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أكتوبر.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم ديسمبر عند التسوية 1.3% مسجلة 1816.80 دولارا للأونصة.

ويثبت رد الفعل المحدود على البيانات أنه "على الرغم من التقرير القوي لسوق العمل ، فإنه لن يغير ما أشار إليه رئيس مجلس لاحتياطي الاتحادي جيروم باول هذا الأسبوع".

وتمسك مجلس الاحتياطي الفدرالي الأربعاء بوجهة نظره بأن التضخم سيثبت أنه "مؤقت" ومن المحتمل ألا يتطلب ذلك ارتفاعا سريعا في أسعار الفائدة.

وبعد ذلك ، فاجأ بنك إنكلترا الأسواق بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 24.05 دولار للأونصة.

وزاد البلاتين 0.7% إلى 1032.71 دولار للأونصة وصعد البلاديوم 1.3% إلى 2025.32 دولارا للأونصة.