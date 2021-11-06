أفضل نادي في العالم.. تشافي: تدريب برشلونة التحدي الأكبر في مسيرتي

أعرب المدير الفني الجديد لفريق برشلونة لكرة القدم، تشافي هيرنانديز، عن سعادته بالعودة مجددا للعملاق الكتالوني بعد 6 سنوات من الرحيل إلى السد القطري.. مؤكدا أن تدريب برشلونة هو التحدي الأكبر في مسيرته.



وقال تشافي - في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية - " سعيد بالعودة إلى بيتي، وبالإدارة وثقتهم في وسفرهم إلى قطر لفسخ العقد" .. مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده مع الفريق خاصة أن برشلونة أفضل نادي في العالم، ويجب أن يفوز.



وأضاف "لا نرضى بالتعادل أو الهزيمة، سيكون علينا العمل باجتهاد وبأهداف واضحة، أشعر بالتفاؤل للعودة إلى المسار الصحيح".



ورحل تشافي عن صفوف برشلونة في عام 2015، وانتقل إلى السد القطري لاعبا ثم مدربا.

