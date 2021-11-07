عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 7- 11- 2021

سعر الذهب
سعر الذهب

استقرسعر الذهب في مصر في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 7-11-2021، بعد ارتفاعه أمس على أساس أسبوعي  بمتوسط 5 جنيهات علي مستوي الأعيرة الذهبية .


وبلغ سعر الجرام من عيار 21 الأشهر تداولا بين الذهب نحو 785 جنيها.


وسجل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 673 جنيها .


بينما وصل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 897 جنيها .


وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة في سوق الذهب نحو 523 جنيها .


وسجل سعر الجنيه الذهب 6280 جنيها و أوقية الذهب نحو 27.901 ألف جنيه وكيلو الذهب 897.143 ألف جنيه


أسعار الذهب اليوم بالمصنعية


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

وتعد أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد كثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.
 

سعر الذهب اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم مال واعمال

موضوعات متعلقة

عيار 21 يسجل 782 جنيها.. سعر الذهب اليوم 26-10-2021

ترشيحاتنا

فتح كوبري الجيزة المعدني بعد غلقه 3 أيام بسبب أعمال الصيانة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 -11- 2021.. أبرزها ميلان وإنتر

قبل لقاء الليلة.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

برج العقرب موهوب جدًّا ويجد ضالته في وظائف عديدة.. لمواليد 7 نوفمبر

3 أيات تحفظ أولادك وتجلب لهم السعادة والصلاح.. رددها كل صباح

سوق المستعمل.. سعر كيا سبورتاج موديل 2017 | صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات خلال عملية جراحية.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

لم يغادر منذ 2013.. لماذا استبعد كيروش جزار المنتخب طارق حامد بعد عودة قفشة وشريف؟

سورة يستجاب بها الدعاء بسرعة البرق .. احرص على ترديدها

وزير القوي العاملة يعلن موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

بسبب شقة.. تفاصيل جديدة في قضية الإبن العاق قاتل والديه في الإسكندرية

البنك المركزي يحسم الجدل حول رسوم السحب والإيداع من الـ ATM في هذا الموعد

مفاجأة غير متوقعة في انتظار مرتضى منصور بخصوص عودته للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدير مدرسة يهدد بإلقاء طفل من أعلى المبنى.. ورد صادم من والديه|القصة الكاملة

مقطع حقق ملايين المشاهدات.. شاهد فأر مخيف يتربص بامرأة داخل المرحاض

تعويض 275 مليون جنيه لـ متحرش جنسي بسبب جريمة تعذيب

فوائد السمان للحامل وللرجال وللعقم وتعزيز القدرة الذكورية

فيديو

بسبب قراءة القرآن| تصريحات إبراهيم عيسى عن صيدلي تجعله في مرمى النقد

فيديوجراف| بنتها اعترفت عليها.. سيدة تتخلص من زوجها وزوجة عشيقها

معركة السلاح الجيني.. مرض غامض يستهدف جواسيس أمريكا

إيهاب توفيق يطرح أغنية أنت اختيارى.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ