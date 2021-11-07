سعر الذهب اليوم الأحد 7- 11- 2021

استقرسعر الذهب في مصر في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 7-11-2021، بعد ارتفاعه أمس على أساس أسبوعي بمتوسط 5 جنيهات علي مستوي الأعيرة الذهبية .



وبلغ سعر الجرام من عيار 21 الأشهر تداولا بين الذهب نحو 785 جنيها.



وسجل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 673 جنيها .



بينما وصل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 897 جنيها .



وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة في سوق الذهب نحو 523 جنيها .



وسجل سعر الجنيه الذهب 6280 جنيها و أوقية الذهب نحو 27.901 ألف جنيه وكيلو الذهب 897.143 ألف جنيه



أسعار الذهب اليوم بالمصنعية



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد كثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

