أزهري عن فضل الصدقة: على قدر الإخلاص في العطاء يضاعف الله.. فيديو

استضافت الإعلامية نشوى مصطفى، مقدمة برنامج "بنت البلد"، عبر قناة "صدى البلد 2"، الشيخ محمد رضا، أحد علماء الأزهر الشريف.



وقال الشيخ محمد رضا إن الصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار، لافتا إلى أن الصدقة لا يتخطاها القدر وصدقة السر تطفئ غضب الله، والصدقات من أسباب مغفرة الذنوب.



وأضاف "رضا"،: "الإنسان لسه له في الوجود إلا ما قدم له"، متابعا: "الحياة الباقية هي الحياة الآخرة وسيندم الإنسان إن لم يقدم شيء للحياة الباقية".



وأشار: "الذي احتفظ به لنفسي هو ما تقدمه يدي لنفسي"، موضحا: "على قدر الإخلاص في الحب والعطاء تكون المضاعفة من الله عزل وجل".



وأوضح: "رب إنسان عنده ملايين لكن نفسه شحيحة، وربنا قال ليس الغنى عن كثرة العرض لكن الغنى غنى النفس"، مؤكدا: "الصدقات تجعل الإنسان من الأتقياء ومن المحسنين، وعلى قدر النية يكون الإحسان"، لافتا إلى أن الصدقة يجب أن تكون خالصة لوجه الله.

