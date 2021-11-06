أردوغان خلال افتتاح سد على نهر دجلة: "حماية مواردنا المائية ليست خيارا بل ضرورة"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن حماية الموارد المائية لبلاده لم تعد خيارا "بل ضرورة"، وذلك في كلمة له خلال مراسم افتتاح سد إليسو على نهر دجلة جنوب شرق تركيا.

وأضاف أردوغان خلال افتتاح السد الجديد: "حماية مواردنا المائية قبل أن تصل حد النضوب واستخدامها بكفاءة وإدارتها بشكل صحيح لم تعد خيارا بل ضرورة".

وأكد الرئيس التركي على "ضرورة حماية تركيا من أخطار الجفاف، وتبعاته مثل نقص الغذاء، والاستعداد للسيناريوهات المظلمة التي تنتظر العالم في المستقبل"، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.

وتابع أردوغان: "الماء يعد بلا شك أثمن وأهم مورد استراتيجي في القرن الحالي، حيث يزداد الضغط على الموارد المائية مع ازدياد القحط وتغير المناخ وعدد السكان".

وأوضح أن سد إليسو ومحطة الطاقة الكهرومائية يعتبران الأكبر من نوعهما على نهر دجلة، مشيرا إلى أن السد الجديد هو ثاني أكبر سد أقامته تركيا من حيث الحجم، بعد سد أتاتورك المقام على نهر الفرات.

وأكد الرئيس التركي أن سعة تخزين السد تبلغ 11 مليار متر مكعب، في حين تصل القوة المركبة فيه 1200 ميجا واط، مشيرا إلى أهمية هذا المشروع، خاصة مع ازدياد خطر القحط والجفاف في تركيا، والعالم أجمع.

يشار إلى أن الحكومة التركية قررت إنشاء سد إليسو عام 1997 بهدف توليد الكهرباء للمنطقة، بينما يثير المشروع قلق السلطات في العراق المجاور الذي يخشى من تأثيره على إمدادات المياه لنهر دجلة.