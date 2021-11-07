بالتواريخ أهم الظواهر الفلكية فى شهر نوفمبر.. خسوف جزئي للقمر.. شهب تمطر سماء مصر.. اقتران القمر وخلية النحل

أشرف تادرس:

الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان.





جاد القاضي:

شهر نوفمبر فترة مهمة بالنسبة للظواهر الفلكية

الظواهر الفلكية جميلة ندعو إليها المواطنين للاستمتاع بمشاهدتها

تتوالى الأحداث والظواهر الفلكية خلال شهر نوفمبر 2021 حيث نشهد خلال هذا الشهر العديد من الظواهر التي يترقبها جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم فى السماء منتظرين الفرصة المناسبة لرصد الظاهرة الفلكية وتصويرها والاستماع بمشاهدتها الممتعة.



وكشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، عن الظواهر الفلكية التي تحدث خلال هذا شهر نوفمبر حيث تكون البداية مع:

أورانوس في المقابلة مع الشمس .. 5 نوفمبر

سيكون كوكب أورانوس في أفضل وضع له بالنسبة للأرض حيث يضاء وجهه بالكامل بواسطة الشمس ، ويكون أكثر إشراقا من أي وقت آخر في العام وسيترائى طوال الليل في ذلك اليوم

وهو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير أورانوس ، علما بانه يُرى كنقطة خضراء مائلة للزرقة في جميع التلسكوبات باستثناء الكبير منها .



القمر والزهرة بعد غروب الشمس .. 8 نوفمبر

يقترن هلال القمر مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) في هذا اليوم، حيث نراهما مقتربان في السماء باتجاه الغرب في الخامسة والربع مساءا تقريبا أثناء الشفق المسائي (الغسق) وحتى غروبهما بحلول الثامنة إلا الربع مساءا.



القمر وزحل بعد غروب الشمس .. 10 نوفمبر

يقترن القمر مع كوكب زحل (الكوكب ذو الحلقات - جوهرة المجموعة الشمسية) في هذا اليوم ، حيث نراهما مقتربان في السماء باتجاه الغرب في الخامسة والنصف مساءا تقريبا أثناء الشفق المسائي (الغسق) وحتى غروبها بحلول العاشرة والنصف مساءا .



القمر والمشتري بعد غروب الشمس .. 11 نوفمبر

يقترن القمر مع كوكب المشتري (عملاق المجموعة الشمسية) في هذا اليوم، حيث نراهم مقتربان في السماء باتجاه الغرب في الخامسة وعشرة دقائق مساءا تقريبا أثناء الشفق المسائي (الغسق) وحتى غروبها بحلول الحادية عشرة والنصف مساء تقريبا.



زخة شهب الثوريات ... 12-11 نوفمبر

وهي زخة شهابية صغيرة يبلغ متوسط عدد الشهب فيها حوالي 10 شهب في الساعة ، ومع ذلك تشتهر هذه الزخة بان منها شهب عالية السطوع .

تنتج شهب الثوريات من حبيبات الغبار التي يخلفها الكويكب 2004 - TG10 ، وايضا من مخلفات المذنب Comet 2P-Encke وتستمر هذه الزخة من 7 سبتمبر إلى 10 ديسمبر .

وتبلغ ذروتها هذا العام ليلة 11 الى فجر اليوم التالي ، أفضل مشاهدة ستكون بعد منتصف الليل من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة حيث تظهر الشهب كما لو كانت آتية من برج الثور ، ولكن يمكن أن تظهر الشهب في أي مكان أخر في السماء .



زخة شهب الأسديات ... 18-17 نوفمبر

وهي زخة شهابية متوسطة يبلغ عدد الشهب فيها حوالي 15 شهابا في الساعة عند الذروة ، وتشتهر هذه الشهب بان لها ذروة إعصارية كل 33 سنة حيث يمكن رؤية مئات الشهب في الساعة الواحدة عند حدوثها ، وقد حدث هذا الامر أخيرا عام 2001 ، تنتج شهب الاسديات من حبيبات الغبار التي يخلفها مذنب تمبل-تتل الذي تم اكتشافه عام 1865 .

وتستمر هذه الزخة من 6 إلى 30 نوفمبر ، وتبلغ ذروتها هذا العام ليلة 17 الى فجر اليوم التالي. ولكن لسوء الحظ سيهيمن القمر شبه الكامل على السماء هذا العام ، مما يحجب معظم الشهب باستثناء اللامع منها .

أفضل مشاهدة ستكون بعد منتصف الليل مباشرة من مكان مظلم تماما بعيد عن أضواء المدينة حيث تظهر الشهب كما لو كانت آتية من برج الأسد ، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان أخر في السماء .



كتمال القمر (بدر نوفمبر) .. 19 نوفمبر

يبدو القمر كما لو كان بدرا عند رؤيته في الفترة من 17 الي 20 نوفمبر حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل بدون اجهزة ، اما وقت البدر الكامل فسيكون يوم 19 نوفمبر بأذن الله حيث يبلغ نسبة لمعان قرص القمر 99.9% .

ويعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر القندس حيث يتفق موعده مع فترة صيد القندس قبل تجمد الأنهار والبحيرات .



خسوف جزئي للقمر .. 19 نوفمبر

يحدث الخسوف الجزئي للقمر هذا الشهر في نفس موعد اكتمال القمر حيث يمر القمر من خلال ظل أو شبه ظل الأرض، حيث يغمق جزء كبير من القمر أثناء تحركه عبر ظل الأرض .

لا يرى هذا الخسوف في مصر او المنطقة العربية أو افريقيا بل يرى في معظم أنحاء شرق روسيا واليابان والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية والمكسيك وأمريكا الوسطى وأجزاء من غرب أمريكا الجنوبية .

دائما نذكر الناس أن خسوف القمر لا يحدث أبدا إلا إذا كان القمر بدرا ، كما أن كسوف الشمس لا يحدث أبدا إلا إذا كان القمر محاقا .



القمر وبولوكس مساءا .. 23 نوفمبر

يقترن القمر الأحدب مع النجم بولوكس (بيتا برج التوأمان) في هذا اليوم، حيث نراهم مقتربان في السماء مساءا فيشرقان في الثامنة والثلث تقريبا ويظلان في السماء طوال الليل حتى شروق الشمس في اليوم التالي حيث يختفيان من شدة الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس .



القمر وخلية النحل مساءا.. 25 نوفمبر

يقترن القمر مع الحشد النجمي خلية النحل في هذا اليوم، حيث نراهم مقتربان في السماء مساءا فيشرقان في التاسعة واربعون دقيقة تقريبا ويظلان في السماء طوال الليل حتى شروق الشمس في اليوم التالي حيث يختفيان من شدة الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس

ولكن يحتاج الأمر الى استعمال نظارة معظمة او تلسكوب صغير حيث ان حشد خلية النحل لا يُرى بالعين المجردة .



وصرح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية سابقاً، فى تصريحات خاصة لـ"ًصدي البلد" إن جميع مشاهدات الأحداث والظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض باستثناء كسوف الشمس، حيث أن النظر إليه بالعين المجردة يضر العين جدًا، أما باقي الظواهر والأحداث الفلكية فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفلك والفضاء لمتابعتها وتصويرها.



وأوضح الدكتور أشرف تادرس ، إلى أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقتران القمر مع الكوكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية ، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.



كما أكد الدكتور جاد القاضى ، مدير معهد القومي البحوث الفلكية ،إن اقتران الكواكب يحدث خلال أوقات معينة ، فيظهر كوكبان خلف بعدهم على نفس الخط المار بالنسبة للرائي، ولكن في الحقيقة المسافات بينهم كبيرة .

ولفت إلى أن جميع الظواهر الفلكية إل جانب فائدتها فلكية ، إلى أنها ظواهر جميلة ، ندعو إليها المواطنين للاستمتاع بمشاهدتها، وان وجمال تلك الظاهرة يمكن في الحسابات الدقيقة لـ المناسبات العربية والأعياد القادمة .