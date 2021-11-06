فريق منشأة عباس بـ كفرالشيخ يشارك في نهائيات دورى الأحياء الشعبية بأسوان

شارك فريق منشأة عباس ممثلاً لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ انطلاق اللقاء الختامى و النهائيات لدورى خماسي كرة القدم للأندية الصغيرة للأحياء الشعبية بمدينة أسوان، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والذي تنفذه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية" على ملاعب اسوان، وذلك من سن 30 إلى أكثر من 40 عاماً ، بحضور 700مشارك وهم الفرق الصاعدة على مستوى 27 محافظة والتي شارك بها طوال النسخة عدد 21000 مشارك .

أشار الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، يعد دوري الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية من الأنشطة و الفعاليات ذات الأهمية الكبيرة للوزارة هكذا صرح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أثناء فعاليات إطلاق إشارة البدء عبر الفيديو "كونفرانس" .

تابع، وتأتى مشاركة فريق منشأة عباس ممثلا للمحافظة، مشيراً إلى دور دوري الأحياء الشعبية فى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وجعل الرياضة اسلوب حياه و نشاطا متاحاً لكافة المواطنين ولكل الأعمار، من خلال المشاركة المجتمعية التي تبنتها مؤسسة الشباب والرياضة وفقا لرؤيتها نحو بناء الانسان.



يذكر أن الدوري يرتكز على دمج المرحلة السنية من "30-40" عام لممارسة الرياضة ضمن فريق واحد، وتسعى وزارة الشباب إلى إضافة ألعاب أخري مثل تنس الطاولة واليد والألعاب الفردية إلى النسخة القادمة، يتابع مشاركه الفريق الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية كما يرافق الفريق كابتن أحمد اليماني منسق المشروع.

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