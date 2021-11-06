حسن المستكاوي: استبعاد طارق حامد من المنتخب لا يسيء إلى كفاءته

علق الكاتب والناقد حسن المستكاوي، على إعلان الجهاز الفني للمنتخب المصري، بقيادة كارلوس كيروش، قائمة اللاعبين المختارين، استعدادا لخوض مباراتي أنجولا والجابون، قائلاً:"اللافت للنظر في هذا التشكيل، أنه استبعد أسماء، كما لفت نظري في القائمة السابقة، حيث أن كيروش لديه وجهة نظر ولا يتأثر بأي وجهات نظر أو أحاديث قادمة سواء من نقاد أو جماهير".

وتابع المستكاوي في مداخلة هاتفية مع برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON"، قائلاً: "يجب احترام وجهة النظر الخاصة بـ كيروش فعندما استبعد أفشة وشريف في القائمة الأولى كان ذلك مثار أحاديث الشارع واليوم الحديث عن استبعاد طارق حامد وزيزو".

لا يسيء إلى كفاءته

وتابع: استبعاد طارق حامد لا يسيء إلى كفاءته فمعروف أنه أحد الدعامات الدفاعية المهمة في نادي الزمالك قائلاً:"يبدو أن استبعاد طارق حامد كدفاع في الجابون ليس تقليلا من كفاءته، لكن ربما كيروش لا يحتاج للدفاع أكثر من الهجوم في تلك المباراة".



وحول أهمية مباراة الجابون وأنجولا قال المستكاوي:"الصعوبة ليست في الفرقتين في حد ذاتها، لكن لأننا كنا في أشد الحاجة لأن نكون ضمن الخمسة في التصنيف الأول، وعندما نبلغ المباراة الفاصلة؛ مكناش عايزين نبقى في التصنيف الثاني، ونقابل فرقًا مثل تونس والجزائر والسنغال، وهي جميعها فرق قوية كنا نحاول أن نكون ضمن الخمسة الأوائل لكن واضح أن هذا صعب".