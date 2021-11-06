الملك محمد السادس: مغربية الصحراء حقيقة ثابتة لا نقاش فيها

أكد العاهل المغربي، الملك محمد السادس، اليوم السبت، أن مغربية الصحراء حقيقة ثابتة لا نقاش فيها.

وقال العاهل المغربي: "إن سيادة المغرب على الصحراء موضوع لا نقاش فيه ومغربية الصحراء لن تكون مطروحة على طاولة مفاوضات".

وأضاف أن: "متمسكون بالمسار السياسي والسلمي في قضية الصحراء، ونعتز بقرار الولايات المتحدة واعترافها بسيادتنا الكاملة على الصحراء المغربية".

وتابع: "أن قضية الصحراء هي قضية المغاربة وعلى الجميع الدفاع عنها، وملتزمون بوقف إطلاق النار ونشيد بجهود الأمين العام للأمم المتحدة لإطلاق العملية السياسية".

وشدد على أن الجيش والقوات المسلحة المغربية جاهزة دائما للدفاع عن المملكة، ونشكر كل الدول التي تعترف بسيادتنا على الصحراء.