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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المغرب يسجل 168 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات

كورونا
كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، تسجيل 168 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 947.307 حالة في المغرب.

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أوروبا ستتحول إلي بؤرة كورونا.. الصحة العالمية تحذر من وفاة نصف مليون شخص

وقالت الصحة المغربية إنها سجلت 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" ليصبح إجمالي الوفيات 14 ألفا و706 حالة وفاة جديدة.

وأضافت انه تم إجراء 13.333 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 9.227.081 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني، في 2 مارس من العام الماضي.

فيما حذرت منظمة الصحة العالمية (WHO) يوم الخميس من أن أوروبا تواجه شتاءً مدمرًا محتملًا قد يشهد وفاة نصف مليون شخص بـ فيروس كورونا المستجد،  حيث دقت ناقوس الخطر بشأن زيادة عدد الحالات وإطلاق اللقاحات المتعثرة في أجزاء من البلاد.

فيروس كورونا المستجد منظمة الصحة العالمية كوفيد19 لقاح كورونا كورونا في المغرب

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