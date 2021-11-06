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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ماريان خوري تكشف تفاصيل أزمة مخبز يهدد عقار ومكتب يوسف شاهين

المخرج يوسف شاهين
المخرج يوسف شاهين

 أكدت المخرجة ماريان خوري، ابنة شقيقة المخرج الراحل يوسف شاهين، أن العقار رقم 35 في شارع شامبليون بمنطقة وسط البلد في القاهرة والذى يوجد به مكتب المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين في خطر بسبب مخبز أسفل العقار غير مطابق للمواصفات الصناعية.

وأوضحت المخرجة ماريان خوري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض على قناة القاهرة والناس، أن هذا المخبز كان في البداية معرضًا للحلويات ثم تحوّل إلى مكان تصنيع مخبوزات والترخيص غير مطابق للشروط ومواصفات الأمن الصناعي.

المخبز كان في البداية معرضًا للحلويات

وتابعت: الأسرة اشترت العقار منذ 3 سنوات اشتكينا للحي وقدّمنا شكوى لشركة المياه ومجلس الوزراء وهيئة التنمية الصناعية والمحير أن مفيش استجابة من كل هذه الجهات وفي ثغرات قانونية والمخبز غير مطابق لمواصفات الأمن الصناعي".

وأشارت إلى أن متحف يوسف شاهين الذي يتم تجهيزه يحتاج وقتًا طويلاً ويسعون من خلالها لتكوين مركز خدمة وتدريب.

المخرجة ماريان خوري الراحل يوسف شاهين المخرج الراحل يوسف شاهين حديث القاهرة خيري رمضان

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