يضم 5 فرق موسيقة| تفاصيل مهرجان Extra Bass بـ فاميلى بارك

تستقبل " فاميلى بارك " مهرجان Extra Bass يوم 19 نوفمبر من الشهر الجارى ،ويضم المهرجان 5 فرق موسيقية فى الحفل الأضخم منذ جائحة فيروس كورونا .

ويشارك فى المهرجان “مسار إجبارى ،عزيز مرقة،ديسكو مصر، المربع ، اوتوستراد”.

وتأتى أسعار التذاكر 300 جنيه لفئة Silver , ٥٠٠ جنيه لفئة Gold و٧٠٠ جنيه لفئة vip”.



مسار إجبارى



وعاشت مسار إجباري خلال موسم الصيف انتعاشة فنية من الحفلات الجماهيرية، قدمت خلالها ما يزيد عن 9 حفلات غنائية في مصر، بين القاهرة والإسكندرية، حملت جميعها لافتة كامل العدد، مرت خلالها بين مسرح الزمالك بحفلين متتاليين، وحفل دار الأوبرا المصرية وافتتاح مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية وصولا لإحياء 4 حفلات متتالية في ساقية الصاوي.

أوتوستراد

ألهبت الفرقة الأردنية أوتوستراد أجواء القاهرة بإطلالتها الغنائية على مسرح ساقية الصاوي، في مستهل جولتها الفنية في مصر بعد غياب.

وخطفت أوتوستراد عقول جمهورها المصري في رحلة غنائية استمرت قرابة ساعتين مرت خلالها بين أغنيات ألبوماتها الخمسة، بداية من رائعة "ألبير" وأقدم أغنياتها "راحت يا خال" و"أنا بكرا معطل"، مرورا بأغنيات "استنى شوي" و"مرسال" و "مافي وقت" ختاما بأغنية "حبسة".

كما فاجأت أوتوستراد المصريين بالعرض الأول لأغنيات ألبومها الجديد، من بينها أغنية "بغيابك" وأغنية "فكرك" التي انتهت من تصوير الكليب الخاص بها قبل قدومها إلى القاهرة.