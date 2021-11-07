صونها تصونك .. أهم 5 نصائح للحفاظ على سيارتك

يتعرض البعض من قائدي المركبات إلى الكثير من المخاطر الخاصة بعالم الميكانيكا، و التي من الممكن تجنبها تمامًا إذا اتبعنا خطوات الصيانة الدورية بعناية شديدة، و ذلك لعدم الوقوع في فخ الاعطال المتتكررة، و التي تؤثر بقوة على أداء السيارة، سواء كانت مرتبطة بحالة المحرك أو عزم السيارة والانطلاق و الثبات أيضا.

و تحت عنوان صونها تصونك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اهم 5 نصائح للحفاظ على السيارات.

1 – ترصيص العجلات

في بعض من الأحوال يلاحظ قائد السيارة بحدوث رجفة قوية لعجلة القيادة، و ذلك على السرعات المرتفعة و خاصة عند استخدام دواسة الفرامل مع اعطاء امر انخفاص السرعة، و السبب في ذلك يرجع إلى ترصيص العجلات، وربما يكون خلل في علبة الدركسيون.

2 – حالة الاطارات و مدة صلاحيتها

ربما يتعرض قائد المركبة إلى مشكلة كبيرة اثناء القيادة وهي "انفجار الاطار"، و قد تحدث هذه الكارثة عند اهمال موعد تغيير الاطارات، أو قطع عدد كبير من الكيلومترات بعد الفترة المسموح بها، أو بسبب تلف الاطار من الداخل مع كثرة اللحامات أو ظهور بداية تاكل.

3 – المياه الخضراء و الردياتير

لاشك أن دورة التبريد واحدة من اهم العناصر الفنية داخل منظومة عمل السيارة، و لكي نتبع افضل سبل الامان و الحماية فلابد أن نهتم بغسيل دورة التبريد من وقت إلى اخر، و ذلك لازالة عوامل الصدأ داخل الردياتير، مع اختبار طبيعة عمله في حالة ظهور تسريبات للسوائل الداخلية، و يفضل أن نستخدم المياه الخضراء أو المقطرة و التي تمنح الافضلية لمنظومة التبريد عن المياه الطبيعية.

4 – صيانة المحرك

يجب أن نهتم جيدًا بالمواعيد الخاصة بصيانة المحرك، و تتمثل في تغيير الزيت و قياس درجة اللزوجة من وقت إلى اخر، بالاضافة للبوجيهات او شمعات الاحتراق، إلى جانب جيمع السيور القائمة على الحركة الميكانية، و ذلك للحصول على عمر افتراضي أطول للمحرك، و الاستمتاع بقيادة فريدة.

5 – فلاتر السيارة و قوة الأداء

يوجد داخل السيارة العديد من الفلاتر مثل فلتر الهواء، و فلتر البنزين، و فلتر التكييف، و أيضًا فلتر الزيت، و جميع هذه الاجزاء تشكل دورًا كبيرًا في حماية الاجزاء الداخلية، و حجب الشوائب و الرواسب التي تؤثر على ادائها الفني.