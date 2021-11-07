زوجته اعتقدت أنه يخونها.. حمادة سائق توك توك يرعى مسنة تخلت عنها أسرتها

عرض برنامج واحد من الناس المذاع عبر قناة “الحياة” قصة إنسانية حيث يقوم شاب يدعى "حمادة " سائق توكتوك برعاية سيدة مسنة وضريرة تبلغ من العمر 78 عاما، تركها ابنها من 15 عاما، وطردها شقيقها من منزله.

وأوضحت السيدة المسنة قائلة:"اما اخويا طردنى قعدت فى الشارع وفجأة لقيت حمادة بيقولى انتى ليه قاعدة هنا، فقلت ليه القصة، فأجر أوضة عشان أعيش فيها، و بيخدمنى هوا وزوجته ".

حمادة وزوجته

ومن جانبه قال حمادة:" لقيتها فى الشارع تبكي،أجرتلها شقة واقضى كل حاجتها من أكل وشرب ومشاوير".

ولفت حمادة، إلى أنه قررت عدم خبار زوجته بقصة هذه السيدة، وأخبر أمه فقط، حتى لا يضيع أجر الخير الذي يفعله.

ومن جانبها قالت زوجة حمادة أنه منذ تعرف على السيدة أحواله ومواقيته تغيرت وشككت أنه تزوج، فراقبته حتى وصل إلى شقة السيدة المسنة ودخلت ورائه لأتفاجئ بما يفعله.

وهنا قال حمادة:" زوجتى أما عرفت بقت تساعدنى فى خدمة هذه السيدة".