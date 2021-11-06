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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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السفير البريطاني بالقاهرة: نتفهم بوضوح كلمة الرئيس السيسي فى قمة "كوب 26 "

السفير البريطاني
السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي

علق السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي على كلمة الرئيس السيسي التي أدلى بها في قمة كوب 26  والتي أكد فيها  اعتزام القاهرة المضي قدماً في استراتيجيتها الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية بالاضافة إلى أن الدول النامية لا يمكن  أن تتحمل وحدها أعباء الانبعاثات القادمة من الدول المتقدمة ولا يمكن في ذات الوقت أن تقسم تلك الأعباء بالتساوي بين الدول النامية ونظيرتها الكبرى والمتقدمة قائلاً:"نتفهم هذا بكل وضوح  ولذا جاء التعهد والوعد من قبل الدول المتقدمة والغنية بتقديم تلك  الأموال البالغة 100 مليار دولار لنظيرتها النامية ومهم الوفاء بذلك ".

وتابع السفير البريطانى برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"قائلاً :"هناك منظور أيضاً مهم وهو كيفية تشجيع القطاع الخاص في تقديم استثمارات في مجال مكافحة التغيرات المناخية.

تحالف جلاسكو المالي لصفر الانبعاثات الجديد

وأكد أن تحالف جلاسكو المالي لصفر الانبعاثات الجديد،هذا تحالف مهم لدور القطاع الخاص في هذا الأمر ويرأسه  محافظ البنك المركزي الانجليزي السابق مارك كارني ويتحدث هذا  التحالف عن تحريك  أكثر من 100  تريليون  دولار كمساعدة   إضافية عبر أموال الدول العامة للدول مضافاً إليها أموالاً من القطاع الخاص.


 ورداً على سؤال الحديدي الذي طرحته على السفير :إذا كانت الدول المتقدمة  قد فشلت في الوفاء بالالتزامات  بتقديم 100  مليار دولارسنوياً منح فكيف يستطيع  القطاع الخاص التحدث عن 130  تريليون عبر تحالف "جلاكسو المالي"  قال السفير:نحن عندما نتحدث عن  حزمة 100 مليار دولار سنوية  مقدمة من الدول المتقدمة للدول النامية  فهي  منح في أغلبها وليست قروض لكن  دور القطاع الخاص هو الاستثمار وتحقيق الأرباح والعوائد عبر تلك الاستثمارات في مجال التغيرات المناخية  للتخلص التدريجي من الاستثمار في مجال الوقود  الأحفوري.

السفير البريطاني الرئيس السيسي قمة كوب القاهرة التغيرات المناخية أعباء الانبعاثات

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