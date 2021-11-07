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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الوادي الجديد في 24 ساعة .. حملة مكبرة لمكافحة مرض سوسة النخيل .. والمهندسين تشارك في دوري النقابات الفرعية لكرة القدم .. والزملوط يتفقد أعمال تطوير مقر بيوت الطلبة بالخارجة

ارشيفيه
ارشيفيه

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم نقدم لقراء صدى البلد اهم الأخبار والتي جاءت كالتالي :

حملة مكبرة لمكافحة مرض سوسة النخيل 

أعلنت مديرية الزراعة بالوادي الجديد تنفيذ حملة مكبرة لمكافحة مرض سوسة النخيل في قرى الخارجة وذلك تحت رعاية  الدكتور مجد المرسي  وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة وبتوجيهات المهندس عماد بحر - مدير ادارة المكافحة حيث تم فحص وعلاج النخيل بالشركة 8 و الشركة 55 بإجمالي 6 أشجار نخيل وجاري فحص باقي النخيل في نطاق اكتشاف الإصابات .

وكانت مديرية الزراعة بالوادي الجديد فعلت قرار اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم رقم 297 لسنة 2017، بشأن إلزام مزارعي النخيل على مستوى المحافظة برش النخيل ضد سوسة النخيل الحمراء، والذي ينص في مادته الأولى، يلتزم مزارع النخيل بمحافظة الوادي الجديد اتخاذ إجراءات الرش العلاجي بالمناطق المصابة بسوسة النخيل والرش الوقائي بالمناطق الغير مصابة بسوسة النخيل وتحت إشراف جهاز المكافحة بمديرية الزراعة .

ونص القرار في مادته الثانية، يتولى جهاز المكافحة بمديرية الزراعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المزارعين الذين يتقاعسون في الرش العلاجي للمناطق المصابة بسوسة النخيل والرش الوقائي للمناطق الغير مصابة بسوسة النخيل وفقا لأحكام المادة رقم 93 بند ط بند أ بالمادة 97 والتي تنص، على انه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن 100 جنيه أو بأحد هاتين العقوبتين كل من يخالف أحد البنود من المادة 73 وذلك بتحرير محضر مخالفة وإخطار النيابة العامة به.

نقابة المهندسين بالوادي الجديد تشارك في دوري النقابات الفرعية لكرة القدم

شاركت النقابة العامة للمهندسين بالوادى الجديد في دوري كرة القدم للنقابات الفرعية تحت رعاية النقيب العام لمهندسي مصر، واللجنة العامة للشباب شاركت فيه نقابة الوادي الجديد لأول مرة ضمن المجموعة الرابعة والتي تضم نقابتي اسيوط والمنيا.

تشكل فريق النقابة الفرعية للوادي الجديد تحت اشراف المهندس اسامة جمعة رئيس لجنة الشباب وتحت قيادة المهندس احمد عبد الرحيم المدير الفني للفريق والمهندس محمد حسن ابراهيم عضو مجلس النقابة ضمن الجهاز الفني وعدد من اللاعبين هم سمير ياسر سمير حسين , احمد صبحي عبد ربه مخلوف, محمد عاطف شوقي, فيصل ابراهيم بريك ادم, احمد سامي حسن سعيد ,ابراهيم عاطف عبد السلام ,احمد حمدي عبد القادر, احمد محمد حسنين احمد.

وفي لفته إنسانية ارتدي الفريق تيشيرت يحمل صورة المهندس عادل ربوح رحمه الله كلفته جميلة تخليدا لذكرى وفاة فقيد النقابة .

 وفي استقبال حار رحب المهندس عبد الحكيم عليان رئيس النقابة الفرعية بأسيوط ,المهندس حمادة تغيان امين عام النقابة, المهندس مصطفي تليتي رئيس لجنة الشباب وعضو مجلس النقابة بفريق الوادي الجديد .

والتقى فريق نقابة الوادي الجديد بنظيره من نقابة أسيوط انتهي بفوز أسيوط بضربات الجزاء الترجيحية ,قابل الأخير فريق المنيا والذي انتهي بفوز فريق نقابة المنيا بضربات الجزاء الترجيحية والتي قابلت بدورها فريق الوادي الجديد لتتفوق علي خصمها لتكون بذلك قد صعدت للدور التالي للدوري.

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زراعة الوادي الجديد: حملة مكبرة لمكافحة مرض سوسة النخيل

محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال تطوير مقر بيوت الطلبة بالخارجة

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بسرعة الإنتهاء من تجهيز منطقة الخدمات بمقر بيوت الطلبة الجاري تطويره ورفع كفاءته بمدينة الخارجة، لخدمة الطلاب المقيمين، جاء ذلك خلال تفقده لأعمال التطوير اليوم السبت يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز وعدد من التنفيذيين المعنيين. 

كما وجه بتخصيص طوابق مستقلة لكل من طلاب الجامعة والثانوية العامة والفنية، والتشديد علي إجراءات السلامة والحفاظ على المباني وعدم إساءة استخدامها ومتابعة حضور وغياب طلاب المدارس، وعمل لائحة نظام للتشغيل يوقع عليها الطلاب وأولياء الأمور.

وكانت مديرية التضامن والعدالة الاجتماعية بالمحافظة، انتهت من تنفيذ مشروع إنشاء سكن لطلبة الجامعة مطور بمدينة الخارجة.

وقال محمد منير العديسي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، في تصريح صحفي، إن الوزارة انتهت من مشروع تطوير بيوت الطلبة بحي "الثانوية" بمدينة الخارجة وحولته لسكن لطلاب الجامعة بشكل متطور بتكلفة 8 ملايين جنيه ويسع 275 طالبا وطالبة.

وأكد العديسي، أنه جرى تطوير 2 مبنى الأول جرى تخصيصه للذكور والثاني للإناث، كما جرى إقامة قاعات طعام متطورة وقاعة للمذاكرة وصالات العاب وملاعب رياضية لخدمة الطلبة بالسكن ليكون مقرًا لائقًا بهم للمعيشة به، طوال فترة الدراسة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، بتنفيذ أماكن إقامة لائقة وبأسعار مدعمة لأبناء المحافظة من طلاب الجامعة.

وأشار العديسي، إلى أنه على التوازي يجري حاليًا تطوير بيوت الطلبة بمدينة " موط" بمركز الداخلة لتكون سكن طلبة الجامعة بمركز الداخلة.

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