سفير بريطانيا لـ لميس الحديدي: إن شاء الله نركب عربات المونوريل سوا | فيديو

قال السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي، إن بلاده تشهد تعاونا وثيقا مع مصر في مجال النقل خاصة عربات المونوريل، حيث إن خط إنتاج قطارات مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر، يصنع في مدينة ديربي البريطانية.

ومازح السفير البريطاني الإعلامية لميس الحديدي في حواره لبرنامج “ كلمة أخيرة ” المذاع على قناة “ أون ”، :" عربات المونوريل بريطانية تصنع في مدينة ديربي، إن شاء الله نركبها معا".

وأشار إلى أن عربات خط المونوريل من أحدث العربات في العالم، قائلاً: هذا المونوريل سيكون رمزا من مستقبل مصر كقوة عظمى في الطاقة المتجددة.



يذكر أن المونوريل يعتبر أحد أهم وسائل المواصلات الحديثة، فهو وسيلة نقل حضري رائعه من اهم مميزاتها العمل أتوماتيكياً “دون سائق” وتم تصنيع الهيكل الخارجي له من الألمونيوم حتى يقل وزن القطار وتزيد سرعته .

وتتمتع القطارات أيضاً بنظام تكييف عالي السعة وتم تزويدها بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة، والكاميرات التلفزيونية المثبتة فى مقدمتها للمراقبة المركزية للسكة ، وشاشات LCD لتزويد الركاب بالمعلومات كما يمكن استخدامها في الأنشطة التجارية وذلك ببث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر .