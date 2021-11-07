ما سبب تراجع أسعار عقود خام الحديد في الصين الأسبوع الماضي؟

تراجعت أسعار الصلب وخام الحديد في الصين إلى أدنى مستوياتها منذ نهاية شهر مايو عام 2020، على خلفية تخفيضات الإنتاج وقضايا الطاقة وتراجع الطلب على الصلب وزيادة المعروض من خام الحديد.

تتزايد مخزونات خام الحديد في الموانئ الصينية الرئيسية منذ يوليو، بدلاً من تخفيضات الإنتاج اللازمة للوفاء بأهداف الصين للصلب الخام لعام 2021.

وبحسب مصادر الصناعة لـ SP Global، فقد تجاوزت المخزونات 144 مليون طن متري بنهاية أكتوبر.

وقال أحد تجار خام الحديد في سنغافورة "كان هناك حوالي 130 مليون طن متري من مخزونات الموانئ خلال نفس الفترة من عام 2020، قد نصل إلى 155 مليون طن بحلول نهاية عام 2021، وأن تراجع توقعات الطلب على خام الحديد سيدعم زيادة المعروض من المواد الخام".

كيف ترى شركات الحديد والصلب الموقف

قالت شركة Hebei لصناعة الحديد "مهما كانت أسباب الانهيار، سواء كان ذلك بسبب المواد الخام أو العكس، هناك شيء واحد مؤكد وهو الانحدار في الطلب، يواجه مصنعو الصلب أكوامًا من الضغوط القادمة من اتجاهات عديدة، علينا القبول أن الطلب على الصلب في اتجاه هبوطي."

ومما قد يزيد الويل شتاء الصين الوشيك، إنه ليس فقط أبطأ موسم لصناعة الصلب في الصين، بل من المتوقع أيضًا أن يكون الشتاء أكثر برودة من المعتاد هذا العام.

ومن المرجح أن يضيف فصل الشتاء مزيدًا من الضغط على أزمة الطاقة المستمرة في البلاد، نظرًا لأن الكهرباء قد تم تقليصها بالفعل في 20 مقاطعة على الأقل.

منذ سبتمبر تأثرت صناعة الصلب في الصين بأزمة الطاقة، والتي أثرت على إنتاج الصلب والطلب عليه، كما أن قطاعات الصناعات التحويلية لم تسلم من انقطاع التيار الكهربائي، والذي تزامن مع النقص العالمي في رقائق أشباه الموصلات.

وعامل آخر يضعف الطلب على الصلب هو تباطؤ النمو وتشديد قروض الائتمان، مما قد يزيد المخاوف بشأن قدرة المقترضين على السداد، لا سيما في قطاع العقارات، في أعقاب أزمة الديون في الشركات الصينية الكبرى، البنوك على تشديد الائتمان، وبالتالي تباطؤ نشاط البناء.