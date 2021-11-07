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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قفشة يكشف كواليس مكالمة كيروش عقب الاستبعاد من منتخب مصر

صدى البلد

كشف محمد مجدي قفشة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر أن كارلوس كيروش المدير الفني البرتغالي للفراعنة تحدث معه عقب الاستبعاد من الفراعنة أمام منتخب ليبيا ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وقال محمد مجدي أفشة فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر تحدث معي وكان الكابتن وائل جمعة مترجم للحوار وطالبني بالتركيز وأنى اقوم بفترة راحة وأنها اجازة زواج".

جدير بالذكر أن الأهلى فاز على الزمالك، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، خلال المباراة التى جمعتهما مساء أول أمس، الجمعة، باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز.


سجل خماسية الأهلى، ديانج "هدفين"، على معلول "هدفين" ومحمد شريف، فيما سجل أهداف الزمالك مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو وبن شرقى.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلى إلى 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات، فيما توقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط.

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