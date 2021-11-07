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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد..ظهور جزيئات الكبريت في بركان لابالما

بركان
بركان

عرضت قناة “يورونيوز ” فيديو عن أخر التطورات التي وصل إليها بركان جزيرة لابالما الأسبانية .

وأفاد التقرير ، أن معهد علم البراكين في جزر الكناري  أكد أن رواسب عنصر الكبريت تظهر لأول مرة في ثوران بركان لا بالما، وهو ما يشير إلى أن هذا العنصر لا يعني في الحقيقة نهاية ثوران البركان، وإنما يمثل تغييرا واضحا في ديناميكيته.
 وعلى الرغم من زيادة انبعاث الرماد البركاني من جهة وثاني أكسيد الكبريت من جهة أخرى بالمقارنة مع يوم الخميس، إلا أن رياح حسنت خلال الساعات الماضية من جودة الهواء.

شاهد: جزيئات الكبريت الأولية تُغيّر من ديناميكية ثوران بركان لا بالما في جزر الكناري - YouTube

بركان بركان جزيرة لابالما لابالما جزر الكناري اخبار توك شو

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