شاهد..ظهور جزيئات الكبريت في بركان لابالما

عرضت قناة “يورونيوز ” فيديو عن أخر التطورات التي وصل إليها بركان جزيرة لابالما الأسبانية .



وأفاد التقرير ، أن معهد علم البراكين في جزر الكناري أكد أن رواسب عنصر الكبريت تظهر لأول مرة في ثوران بركان لا بالما، وهو ما يشير إلى أن هذا العنصر لا يعني في الحقيقة نهاية ثوران البركان، وإنما يمثل تغييرا واضحا في ديناميكيته.

وعلى الرغم من زيادة انبعاث الرماد البركاني من جهة وثاني أكسيد الكبريت من جهة أخرى بالمقارنة مع يوم الخميس، إلا أن رياح حسنت خلال الساعات الماضية من جودة الهواء.



شاهد: جزيئات الكبريت الأولية تُغيّر من ديناميكية ثوران بركان لا بالما في جزر الكناري - YouTube