إصابة ضابطي شرطة في مواجهة عناصر إجرامية بالقليوبية

أصيب ضابطين شرطة أثناء تبادل إطلاق النار مع عنصريين إجراميين بالقليوبية.

وقام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية بحملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة ، مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر - سبق اتهامه فـى 13 قضية ما بين" سرقة ، مخدرات ، سلاح ، ضرب" ، ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد 6 قضايا ) .

ولدى وصول القوات لمسكنه استشعر المتهم قدومها فبادر بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات فبادلته بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران .

نتج عن ذلك (مصرع العنصر الإجرامى المشار إليه ) وكذا مصرع عنصر إجرامى – له معلومات جنائية "سبق اتهامه فـى 5 قضايا ما بين " سرقة ، مخدرات ، سلاح " ومطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا ، والذى كان متواجداً مع العنصر الإجرامى شديد الخطورة بالمسكن وقيامهما بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات .

وعُثر بجوارهما على ( 2 بندقية آلية - طبنجة - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة ) .

وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزى الأسلحة والذخائر غير المُرخصة.