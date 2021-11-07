كامل الوزير: معرض النقل الذكي يسلط الضوء على إنجازات الدولة تحت قيادة الرئيس

النقل الجماعى الأخضر المستدام الصديق للبيئة

صرح كامل الوزير وزير النقل أن الدورة الرابعة من معرض النقل الذكي 2021 TRANS MEA و التي انطلقت صباح اليوم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحت شعار " الطريق إلى 2030 " تقوم بتسليط الضوء على إنجازات الدولة المصرية تحت قيادة رئيس الجمهورية لتحقيق النقل الجماعى الأخضر المستدام صديق البيئة الذي يعتبر أساس التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030 ، وفي إطار الجمهورية الجديدة التي تربط الحاضر بالمستقبل وتُعيد إحياء دور مصر التاريخي في الريادة الإقليمية، جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش افتتاح فخامة الرئيس للمعرض.



وحيث تم استعراض أهم مشروعات وزارة النقل أمام الرئيس في جناح الوزارة ففي مجال السكة الحديد تم التعاقد على توريد 1300 عربه سكه حديد جديدة للركاب وصل منها 500 عربه حتى الان وستصل باقي الدفعات تباعاً، وجار تجهيز إجراءات توقيع عقد مع الشركة الموردة ( ترانس ماش هولدينج ) لصيانه هذه العربات كما أنه في نهاية عام 2021 ستكون جميع العربات أما جديدة أو مجددة بالكامل وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، أما بالنسبة لخطوط السكك الحديدية فتم تجديد 800 كيلو متر سكه حديد والف مفتاح وذلك علي المواقع المختلفة في شبكة خطوط السكك الحديدية، خاصة وأن عمليات التجديد تتم بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة اما بالنسبة لتطوير منظومة الإشارات فجار الآن تنفيذ وتطوير الخطوط الرئيسية والتي تغطي حوالي 1900 كيلو متر وتشمل إنشاء أبراج إشارات مزودة بنظم تكنولوجية حديثه داخل الأبراج على السكة لزيادة عوامل السلامة والأمان وبالنسبة لورش السكك الحديدية فتم تطوير الورش والمعدات بهدف تحسين بيئة العمل داخل الورش وتم الاهتمام والارتقاء بالعنصر البشري عن طريق التدريب بمعهد وردان والمنشأ على مساحة 150 فدان والذي تم تطوير كافة المنشآت به وكذلك تم تطوير المناهج التعليمية والمعامل و تم تحويله من مدرسه فنيه الى معهد فني تكنولوجي كما ان القوات المسلحة ساهمت في تأهيل 300 مهندس و 1000 فني و تفضل الرئيس بمقابلتهم بالإسكندرية كما أنه جارى تركيب بوابات بالمحطات الرئيسية لتنظيم حركه مرور الركاب للمساهمة في السيطرة على الإيرادات والعوائد المادية للسكك الحديدية.



وتم استعراض أهم مشروعات شركه ترانس اي تي التابعة لهيئة السكك الحديدية حيث كانت القيادة السياسية قد وجهت العام الماضي بميكنة محطات سكك حديد مصر على غرار محطات مترو الأنفاق وتركيب بوابات الكترونيه للتحكم والسيطرة، وكانت المرحلة الأولي هي أربعة محطات رئيسية هي ( القاهرة والجيزة وسيدي جابر والإسكندرية ) ويتم تنفيذ ذلك بالتعاون مع شركة محلية مصرية، كما أنه جار تطوير وميكنة محطه دمنهور كمحطة نموذجية بمنظومة محلية الصنع بالكامل بنسبه 90 ٪ وتعمل هذه المنظومة على تلبية احتياجات المواطنين لتواكب جميع أنظمة وسائل المواصلات الحديثة مثل المترو ومرفق النقل العام، و تم توفير قنوات بيع داخل المحطات وخارج المحطات ومنها تطبيقات الموبايل ابيليكيشن وكذلك تطوير نظام البوابات الإلكترونية ووضع منظومه كاميرات المراقبة للمحطات الداخلية، والمنظومة بالكامل مرتبطة بالرقم القومي للمواطن وهي جاهزة للتكامل مع الكارت الموحد المواصلات بالتعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة.



كما تم استعراض أهم مشروعات الانفاق والجر الكهربائي وذلك في إطار توجه الدولة لتتحول وسائل النقل الجماعي للنقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة حيث جارى تنفيذ شبكه من الخطوط ووسائل الجر الكهربائي المختلفة كشبكة المترو والمكونة من خمسة خطوط بالإضافة إلى أن الخط الأول المرج/ حلوان والخط الثاني شبرا الخيمة / المنيب جار تحديثهما حاليا، كما تم الانتهاء من تنفيذ 24 كيلو متر و19 محطة من الخط الثالث لمترو الأنفاق وجار حاليا أعمال القطاع الأخير من الخط والمكون من 15 محطة 17.8 كم وتم الانتهاء من حوالي 80 ٪ من الحفر النفقي بهذه المرحلة والتي تبدأ من العتبة وصولا إلى الكيت كات ، وتمتد شمالا الى روض الفرج وجنوبا الى جامعه القاهرة والتي من المقرر الانتهاء منها خلال عام 2022 ، وكذلك تم استعراض اعمال تنفيذ الخط الرابع لمترو الانفاق ( خط الهرم ) والذي يبدا من مدينه السادس من اكتوبر وحتى مدينه الرحاب بالقاهره الجديدة كمرحله اولى بطول 19 كيلو متر 17 محطه ، وذلك بالتعاون مع شركات وطنيه مصريه لتنفيذ هذا القطاع ، وبالنسبة لمحطه المتحف المصرى الكبير والتي من المقرر ان يتم الانتهاء من الاعمال السطحية بها قبل افتتاح المتحف ، وكذلك تم استعراض مباحثات تنفيذ الخط السادس مع شركات عالميه كبرى متخصصه في مجال مترو الانفاق والذي من المقرر تنفيذه من الخصوص حتى المعادي الجديدة كما ان هناك وسائل اخرى لربط التجمعات بشرق القاهرة مع العاصمة الإدارية الجديدة ومدينه العاشر من رمضان حيث جاري تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT والذي يبدأ من محطه عدلي منصور حتى العاصمة الإدارية الجديدة والذي قام فخامه الرئيس بوضع حجر الأساس لها العام الماضي ثم شاهد فخامه الرئيس بث حي من محطه بدر والتي يتفرع منها القطار الكهربائي شمالا الى مدينه العاشر من رمضان وجنوبا إلى العاصمة الإدارية الجديدة ويتم اختبارات فحص السكة لهذا المسار.



أما بالنسبة لمشروع المونوريل والذي يعد من أطول خطوط المونوريل في العالم باجمالى اطوال 97 كيلو متر الجزء الأول شرق النيل والذي يبدا من محطه الاستاد وصولا الى محطه العاصمة الإدارية الجديدة ليتكامل مع محطه القطار الكهربائي مع محطه مدينه الفنون اما الجزء الثاني والذي يبدأ من مدينه السادس من أكتوبر ليتكامل مع الخط الثالث في محطه وادي النيل كما تم عرض بث حي لإحدي محطات المونوريل من مدينه الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة أمام رئيس الجمهورية.



و في إطار اهتمام الدولة بتنفيذ شبكه من القطارات السريعة و فائقة السرعة تم إستعراض الأعمال الجارية لتنفيذ شبكه من الخطوط تبلغ اطوالها حوالي 2000 كيلومتر لربط موانئ البحر الأحمر بموانئ البحر المتوسط مرورا بكافه المدن الجديدة سواء في الدلتا او في الصعيد حيث يبدا الخط الأول من العين السخنة و العاصمة الإدارية وحتى الإسكندرية والعلمين ومطروح بطول 660 كيلو متر وتم توقيع العقد وجاري التنفيذ على ارض الواقع اما الخط الثاني أكتوبر اسوان بطول 925 كيلو متر والخط الثالث ( الأقصر/ قنا / سفاجا / الغردقة )

وتم استعراض شرح توضيحي عن المحطة التبادلية المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تتكون من مبنى لمحطه القطار الكهربائي الخفيف LRT بالإضافة الى مبنى اداري فندقي ومتصل بمحطه المونوريل بالإضافة الى موقف لأتوبيس العاصمة حتى تكون محطه متكاملة لجميع وسائل النقل الحديثة وكذلك شرح توضيحي عن قطاع النقل البحري والذي أنشئ عام 1961 والذي يقوم بأعداد لاستراتيجية العامة لجميع الموانئ البحرية المصرية وكذلك رفع كفاءه و مستوى الأداء بها وتشغيل منظومه تتبع السفن بالمياه الداخلية والمياه الإقليمية والتنسيق مع كافه الجهات المعنية بهدف تبسيط الإجراءات الجمركية وكذلك منح وتجديد التراخيص للسفن المصرية كما انه يمتلك بنك للمعلومات أنشئ عام 1996 والذي تم تطويره مؤخرا ليواكب التحول الرقمي للدولة عن طريق تجميع البيانات بقاعدة بيانات واحده من المصادر الأساسية لها بكل دقة.



وكذلك تم استعراض اهم إنجازات الهيئة المصرية لسلامه الملاحة البحرية والمختصة بتنظيم واداره الملاحة في المياه الإقليمية بما يضمن تنفيذ الاتفاقيات الدولية مع مصر وتمثيلها في جميع المحافل الدولية والاشراف على سلامه السفن ومتابعه حالتها الفنية وعدم السماح بإبحارها الا في حاله جاهزيتها للإبحار الآمن وكذلك اصدار جوازات السفر البحرية لجميع العاملين البحارة والضباط والمهندسين ، كما قامت هيئه السلامة في اطار التحول الرقمي بإنشاء منظومه السفر البحري المميكن بدلا من جواز السفر القديم اليدوي كما انه جاري تطوير فنار بجنوب سيناء بمحافظه البحر الأحمر وتم عرض أهم مشروعات الشركة المصرية للمحطات متعددة الأغراض والتي تعد الذراع التجاري لوزارة النقل في تشغيل محطات التداول حيث تم استعراض مشروع محطه تحيا مصر والذي تم تنفيذ اعمال المرافق والمباني الإدارية بالكامل كما تم التعاقد على المعدات المطلوبة للمحطة بأجمالي عدد 140 معدة وهناك مشروعات اخرى مثل محطه متعددة الأغراض بميناء سفاجا و محطه متعددة الأغراض بميناء السخنة ومحطه لتداول الحبوب بميناء الدخيلة.



و أوضح الوزير أن فعاليات المعرض في دورته الرابعة ستشهد بدءا من غد الاثنين عقد عدد كبير من الندوات الهامة في مجالات السكك الحديدية والجر الكهربائي والطرق والكباري والموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية حيث تركز تلك الندوات على أهم المشروعات في كل قطاع وابرز الفرص الاستثمارية به ومساهمتها في خدمة المواطنين كما سيتم استعراض ابرز التحديات في كل قطاع وأساليب حلها والخروج بتوصيات بكيفية التعامل معها بمنتهى الشفافية والوضوح وحيث يشارك في هذه الندوات كل القائمين على قطاعات وزارة النقل وعدد كبير من الخبراء المتخصصين.



وأوضح الوزير أن المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي واللوجستيات والتحول للنقل الاخضر هذا العام يركزان على عرض كل ما هو جديد فى مشروعات وزارة النقل والمخطط تنفيذها و كذلك التركيز على وسائل النقل الأخضر المستدام وهي المستقبل.. مشيراً الى أن المعرض يشهد في هذه الدورة عرض نماذج حقيقية من القطار الكهربائي الخفيف LRT أمام رواد المعرض كأحد الإنجازات الهامة في مجال النقل والتي تشكل تحولا كبيرا في وسائل المواصلات الصديقة للبيئة والحديثة في مصر كما يشاهد رواد المعرض عرض قطار المونوريل على الهيكل الخرسانى أمام المعرض بقاعة المنارة على محور المشير طنطاوى مضيفاُ أن كل ما يمس حياة المواطن للانتقال لكافة مقاصده للعمل او الجامعة او المستشفى او بيته او غيرها من الضروري أن نطمئنه بأنه يتم توفير وسائل نقل ومواصلات آمنة ومتطورة لانتقالاته.