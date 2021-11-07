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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

البطاطس ب10 والطماطم ب8 وفلفل الألوان من 15 ل20.. آخر أسعار الخضراوات بالأسواق اليوم.. فيديو

صدى البلد

رصدت عدسة صدى البلد أسعار الخضراوات بالأسواق ووصل سعر الطماطم، إلى 8 جنيهات للكيلو، والبطاطس إلى10 جنيهات للكيلو، والبصل إلى 3.5 جنيه، وبلغ سعر كيلو الكوسة 6 جنيهات للكيلو، والجزر بدون عروش 4.5 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 6 جنيهات للكيلو كأعلى سعر.

ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 4 جنيهات للكيلو، والرومي بـ 3.5 جنيه للكيلو الواحد، والأبيض بـ 3.5 جنيه، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 5.5 جنيه، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 4.5 جنيه، والألوان بـ15 جنيها للكيلو الواحد، إضافة إلى الملوخية بـ 3 جنيهات.


سجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 5.5جنيه، والبلدي 4.5 جنيهات، أما أسعار البامية فوصل سعر الكيلو منها إلى 9 جنيهات، والثوم بـ 22 جنيها، واللفت بـ2 جنيه، والبنجر بـ 4 جنيهات، فيما وصل سعر الخس إلى 10 جنيهات.

اسعار الخضروات البطاطس الطماطم

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