وكيل تعليم دمياط الجديد: نحرص على انضباط الطلاب وغرس القيم الأخلاقية بالمدارس

محافظة دمياط

عقد الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط الجديد، اجتماعا مع مديري الإدارات التعليمية بحضور عبد الرزاق الزيني وكيل المديرية ومديري عموم المديرية.

تناول الاجتماع ضوابط تنظيم العمل داخل المدارس لجميع المراحل للعام الدراسي ومتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين، موجها بتفعيل الرقابة والمتابعة على جميع مدارس المحافظة.

وشدد خلف، على مديري الإدارات ببحث المشاكل التي تواجه القائمين على العملية التعليمية والطلاب بالمدارس والتأكد منها وعرضها عليه شخصيا، ومنع أي تجاوز من مديري المدارس ومخاطبة أي جهات خارجية إلا بعد العرض علي الإدارة التعليمية والمديرية.

وكلف وكيل الوزارة، مديري الإدارات بالمرور اليومي علي المدارس بحد أدنى مدرستين في اليوم مع عمل تقرير مجمع في نهاية الأسبوع متضمن أهم الإيجابيات والسلبيات والخطوات التي قام بها مدير الإدارة لتحسين عملية التعليمية وعرضها عليه.

وشدد خلف على مديري الإدارات التعليمية بوجود دفتر الأمن على بوابات المدارس معتمد ومختوم وفق الضوابط المتبعة، وضرورة تهيئة أفنية المدارس وخلوها من أية مصادر قد تؤثر على سلامة الطلاب بالإضافة إلى نظافة دورات المياه بصفة مستمرة والشديد على الإجراءات الوقائية والاحترازية، مؤكدا بمنع نشر أو مشاركة أية منشورات لها رأي شخصي مناهض للعملية التعليمية على صفحات المدارس وكل ماينشر عليها هو مايهم ولي الأمر من أحداث العملية التعليمية بالمدرسة فقط.

وأكد أن كل مايحدث على صفحات التواصل الاجتماعي لايؤثر به ولا في انضباط العمل وكل مايشغله هو الأداء الصحيح في العمل فقط، مشيرا إلى تفعيل الدروس التفاعلية علي المنصات التعليمية و مجموعات التقوية بالتعاون مع مجلس الأمناء والعمل على محاربة الدروس الخصوصية.

ووجه "خلف" الحضور أهمية إبراز النماذج والنقاط المضيئة بالمدارس، لتكون قدوة ومثل أعلى للآخرين حتى يتم تطبيق التجربة على جميع مدارس المحافظة لتعم الفائدة، مؤكدا أهمية أن يقوم مديرى الإدارات و الموجهين، بمتابعة وحصر تلك المجموعات وإعداد قاعدة بيانات كاملة بها، تضم المعلمين والطلاب ومواعيد العمل.

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