أحمد دسوقي: 90% من أعمال مؤسسة نبض الحياة تتمثل في توصيل المياه للمحتاجين

قال الشيخ أحمد دسوقي أحد علماء الأزهر الشريف ، إن فضل الصدقة كبير وشامل، مؤكدا أن 90% من أعمال مؤسسة نبض الحياة،هى توصيل المياه للمحتاجين.

وأضاف أحمد دسوقي خلال لقائه في برنامج " بنت البلد" المذاع على قناة " صدى البلد 2" تقديم الإعلامية نشوى مصطفى ، "مؤسسة نبض الحياة، هى مؤسسة خيرية من الألف إلى الياء، وتتعامل بـ مصداقية وثقة".

وأشار إلى أن "المؤسسة بها حملات كثيرة تستهدف بناء المساجد ومشروعات زراعة النخيل بمحافظة الوادي الجديد، إضافة إلى مشروع سقيا الماء، بإيصال المياه إلى من يحتاجها في كل محافظات الجمهورية".

دراسة حالة للأسر

وأوضح: "يتم إجراء دراسة حالة للأسر التي سيتم إيصال المياه لها وعندما يتم التأكد من انهم من الفئات الأولى بالرعاية تقوم شركة المياه بتخفيض تكلفة إيصال المياه من 7 آلاف جنيه إلى 3 آلاف جنيه".

وتابع :"هناك تضامن وتكامل وتنسيق مستمر مع الدولة ومؤسسة نبض الحياة من أجل إيصال المياه الى المستحقين في كافة أنحاء الجمهورية ".