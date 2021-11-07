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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض التهاب الزائدة الدودية وأهم أسبابه

أعراض التهاب الزائدة
أعراض التهاب الزائدة الدودية واهم اسبابه

يعد التهاب الزائدة الدودية من المشكلات الصحية الشائعة التى تتطلب تدخلا طبيا سريعا فور اكتشافها خاصة انه عادة يتم معرفة الاصابة بها عند اقتراب انفجارها.

 

إليكم أسباب التهاب الزائدة الدودية وأهم الأعراض  والأكثر عرضة لها ، وفقا لما جاء فى موقع “ NHS”.

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أسباب التهاب الزائدة الدودية

أسباب التهاب الزائدة الدودية غير واضحة، وفي كثير من الحالات قد يكون هناك شيء ما يحجب مدخل الزائدة، على سبيل المثال يمكن أن يتم حظره بواسطة قطعة صغيرة من البراز ، أو قد تتسبب عدوى الجهاز التنفسي العلوي  في تورم العقدة الليمفاوية داخل جدار الأمعاء.

 

إذا تسبب الانسداد في حدوث التهاب وتورم ، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط داخل الزائدة الدودية ، والتي قد تنفجر بعد ذلك.

 

نظرًا لأن أسباب التهاب الزائدة الدودية ليست مفهومة تمامًا ، فلا توجد طريقة مضمونة للوقاية منها.

 

الأكثر عرضة لـ التهاب الزائدة الدودية

يمكن أن تصاب بالتهاب الزائدة الدودية في أي عمر ، لكنه يصيب عادة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 20 عامًا.
 

أعراض التهاب الزائدة الدودية

يبدأ التهاب الزائدة الدودية عادةً بألم في منتصف البطن قد يأتي ويختفي.

في غضون ساعات ، ينتقل الألم إلى الجانب الأيمن السفلي حيث تكمن الزائدة الدودية عادة ويصبح مستمرًا وشديدًا.

 

يؤدي الضغط على هذه المنطقة أو السعال أو المشي إلى تفاقم الألم.

تفقد الشهية وتشعر بالغثيان والإمساك أو الإسهال .

 

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