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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

قافلة مشتركة للأزهر والأوقاف إلى سانت كاترين.. الخميس المقبل

شيخ الأزهر ووزير
شيخ الأزهر ووزير الأوقاف

تنطلق القافلة الدعوية المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف من مقر ديوان عام وزارة الأوقاف، الخميس القادم ، في التاسعة صباحًا، إلى منطقة "سانت كاترين- محافظة جنوب سيناء"، وتستمر حتى نهاية يوم الجمعة 12 / 11 / 2021م . 

 

تأتي هذه القافلة في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من الإمام الأكبر الدكتور  أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

 

 

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وتؤكد هذه القافلة في إطار  اهتمام كل من الأزهر الشريف وزارة الأوقاف بالمناطق ذات القيمة التاريخية والروحية ، وخاصة منطقة (سانت كاترين- محافظة جنوب سيناء) وما فيها من إرث روحي وتاريخي وحضاري، وفق المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لمحاربة الفكر المتطرف، وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية، وتنمية روح الانتماء الوطني لدى السكان بتلك المناطق، والتي دعا إليها ديننا الحنيف، وهي على النحو التالي: 


1. د / اسامة فخري الجندي - رئيس منطقة جنوب سيناء الأزهرية - مسجد الوادي المقدس
2. د/ جمال عثمان عبد العزيز  - عضو مكتب مساعد أ.د/الوزير  للامتحانات - مسجد الطرفة القديم
3. الشيخ/ محمد عبد الرحيم السيد علي - واعظ بمنطقة وعظ الشرقية - مسجد وادي الراحة
4. الشيخ /عبد العليم عبد الله عبد العليم - عضو المركز الإعلامي - مسجد الإسباعية السفلى
5. الشيخ/ أحمد رمضان عبد المقصود عمارة - واعظ بمنطقة وعظ الغربية - مسجد أبو سيلة
6. الشيخ/ سعد محمد سعد سعيد  - إمام وخطيب بمديرية أوقاف جنوب سيناء - مسجد الإسباعية العليا 
7. الشيخ/ وجيه رمضان صابر إبراهيم - مدير توجيه بمنطقة وعظ الجيزة - مسجد السلام بوادي فيران 
8. الشيخ / محمد محمد عفيفي عبد العزيز - مفتش دعوة بسانت كاترين - مسجد أثبيت 
9. الشيخ / فاضل محمد عبد الهادي - واعظ بمنطقة وعظ جنوب سيناء - مسجد الرحمن بوادي فيران 


10. الشيخ/ أسامة حسن موافي - مدير إدارة أوقاف سانت كاترين - مسجد الحسوة بفيران 
11. الشيخ / محمد عبد الحميد جنة - مدير توجيه وعظ جنوب سيناء - مسجد سيل عليان بفيران 
12. الشيخ / سعيد أحمد محمد أحمد خضر - رئيس منطقة جنوب سيناء الأزهرية - مسجد الصفا والمروة

الأزهر والأوقاف وزارة الأوقاف قافلة مشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف سانت كاترين محافظة جنوب سيناء

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