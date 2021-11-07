سيدة تستغيث: طليقي خطف ولادي الصغيرين وبيخلي ابني الكبير يضربني

عرض برنامج " تفاصيل " المذاع عبر قناة "صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية نهال طايل مأساة "سيدة من فيصل"، طلقها زوجها ورفض عودة أولادها لها، معقبة:" معايا 4 اولاد، هربت من جحيمه ومعايا الاتنين الأصغر فيهم".



وقالت السيدة،أنها بعد الهروب، بأطفالها والحصول على الطلاق منه، بدأ يطاردها ويرسل لها بلطجية معقبة:"مرة بعتلى بلطجية وخطفوا ولادى تحت تهديد السلاح الأبيض وصورنى عريانة في اوضة نومى كمان".

وتابعت السيدة :"الاثنين ولادى الكبار بقى بديهم فلوس عشان يضربونى، وواحد فيهم ضربنى مرتين فى الشارع"

6 أحكام قضائية

وأضافت السيدة:أنها رفعت العديد من القضايا على طليقها مؤكدة أنه صادر ضده 6 أحكام قضائية ويتهرب منها.

وأوضحت السيدة،أنها تعانى لرؤية ابنتها وابنها الصغيرين لدرجة أنها تختبئ فى حمام مدرستهما لتراهما.



وتابعت السيدة،أنها فى إحدى المرات تنكرت و رأت ابنتها، التى أكدت لها أن والدها يتعدى عليها بالضرب، ويعطيها دواء لهرمونات الأنوثة وبيشممها هيروين.



وقالت السيدة، إنها تزوجت منذ 16 عاما، من ابن خالها، معقبة:" من يوم الصباحية بدأ يضربني وليه 16 سنة بيخونى كل سنة مع واحدة شكل لدرجة أنه خانى مع بنت بائعة مناديل كنت بعطف عليها وأهله بيعاملونى بعنف أيضا".