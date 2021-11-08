أخبار السيارات| بعد مبادرة السيسي.. مميزات تعميم استخدام السيارات الكهربائية.. بالأسعار .. 5 سيارات بيك اب داخل السوق المصري

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

افتتح صباح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والتحول للنقل الأخضر، للانتقال إلى خطوة ثانية في انتشار وتعميم فكرة السيارات الكهربائية على مستوى مصر.

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية هيونداي، حزمة من الطرازات المتنوعة داخل اسواق السيارات العالمية والعربية، ومنها النسخة هيونداي سانتا كروز موديل 2022، والتي تنتمي إلى فئة البيك اب الرياضية.

تنتمي السيارة هيونداي كريتا 2021 إلى فئة الكروس اوفر، التي تقدم داخل السوق السعودي عبر باقة من التجهيزات الفنية، إلى جانب التصميم الخارجي الذي يعكس المساحة الداخلية التي تتسم بالرحابة، بالإضافة إلى عناصر الحماية والامان.

تتعدد الاصدارات المطروحة داخل السوق المصري، وذلك بين فئة السيدان، والهاتشباك ذات الإطلالة الشبابية، إلى جانب السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من عائلة الكروس اوفر والـ SUV، ولكن تبقى فئة سيارات البيك اب أحد أهم الخيارات المقدمة، والتي تشغل بال الكثير من محبي هذه الفئة.

تقدم شركة كيا عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، باقة من السيارات القوية والمتنوعة داخل السوق السعودي، ومنها النسخة كيا كادنزا موديل 2021، والتي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث تقدم عبر حزمة من التجهيزات الداخلية ، إلى جانب برامج دعم قائد المركبة، ووسائل الحماية والأمان.

تقترب النسخة الصينية بيستون T55 موديل 2022 الجديدة، من دخول السوق المصري للمرة الاولى، وذلك عبر تلك النسخة والتي تنتمي إلى عائلة الكروس اوفر المدمجة، حيث تتمتع بالعديد من التجهيزات الفنية الخاصة بها، مع تقنيات دعم قائد المركبة والتي تتعلق بوسائل الحماية والرفاهية، إلى جانب مظهرها الخارجي الذي يحمل الكثير من اللمسات العصرية.

تستعد شركة أستون مارتن البريطانية الشهيرة للاحتفال بالذكرى العشرين لإطلاق سيارتها الفاخرة الأصلية فانكويش V12 ، التي تم تصنيعها ضمن موقع مركز تصنيع السيارات العريق الذي يتبع العلامة التجارية الفاخرة.