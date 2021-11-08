عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| بعد مبادرة السيسي.. مميزات تعميم استخدام السيارات الكهربائية.. بالأسعار .. 5 سيارات بيك اب داخل السوق المصري

اخبار السيارات
اخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

 

بعد مبادرة السيسي.. مميزات تعميم استخدام السيارات الكهربائية في مصر

افتتح صباح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والتحول للنقل الأخضر، للانتقال إلى خطوة ثانية في انتشار وتعميم فكرة السيارات الكهربائية على مستوى مصر.

 

سعر ومواصفات سيارة هيونداي سانتا كروز 2022 في السعودية

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية هيونداي، حزمة من الطرازات المتنوعة داخل اسواق السيارات العالمية والعربية، ومنها النسخة هيونداي سانتا كروز موديل 2022، والتي تنتمي إلى فئة البيك اب الرياضية.

 

سعر ومواصفات السيارة هيونداي كريتا 2021 في السعودية

تنتمي السيارة هيونداي كريتا 2021 إلى فئة الكروس اوفر، التي تقدم داخل السوق السعودي عبر باقة من التجهيزات الفنية، إلى جانب التصميم الخارجي الذي يعكس المساحة الداخلية التي تتسم بالرحابة، بالإضافة إلى عناصر الحماية والامان.

 

بالأسعار .. 5 سيارات بيك اب داخل السوق المصري ..صور

تتعدد الاصدارات المطروحة داخل السوق المصري، وذلك بين فئة السيدان، والهاتشباك ذات الإطلالة الشبابية، إلى جانب السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من عائلة الكروس اوفر والـ SUV، ولكن تبقى فئة سيارات البيك اب أحد أهم الخيارات المقدمة، والتي تشغل بال الكثير من محبي هذه الفئة.

 

نظرة شاملة على كيا كادنزا موديل 2021 في السعودية ..صور

تقدم شركة كيا عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، باقة من السيارات القوية والمتنوعة داخل السوق السعودي، ومنها النسخة كيا كادنزا موديل 2021، والتي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث تقدم عبر حزمة من التجهيزات الداخلية ، إلى جانب برامج دعم قائد المركبة، ووسائل الحماية والأمان.

 

قبل طرحها في مصر .. بيستون T55 الجديدة |صور

تقترب النسخة الصينية بيستون T55 موديل 2022 الجديدة، من دخول السوق المصري للمرة الاولى، وذلك عبر تلك النسخة والتي تنتمي إلى عائلة الكروس اوفر المدمجة، حيث تتمتع بالعديد من التجهيزات الفنية الخاصة بها، مع تقنيات دعم قائد المركبة والتي تتعلق بوسائل الحماية والرفاهية، إلى جانب مظهرها الخارجي الذي يحمل الكثير من اللمسات العصرية.

 

أستون مارتن تحتفل بمرور 20 عاما على إطلاق السيارة فانكويش V12 الخارقة

تستعد شركة أستون مارتن البريطانية الشهيرة للاحتفال بالذكرى العشرين لإطلاق سيارتها الفاخرة الأصلية فانكويش V12 ، التي تم تصنيعها ضمن موقع مركز تصنيع السيارات العريق الذي يتبع العلامة التجارية الفاخرة.

اخبار السيارات اخبار السيارات هيونداي سانتا كروز هيونداي كريتا 5 سيارات بيك اب السوق المصري

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا|واتساب يضيف ميزة جديدة لتنبيه المستخدمين..والظهور الأول لهاتف سامسونج الرائد جالاكسي إس 22 ألترا

أمريكا ترفع حظر السفر الوبائي وتعيد فتح حدودها أمام المحصنين ضد كورونا

أخبار الفن| حقيقة اعتزال حسن يوسف الفن.. تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية شكري

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الإثنين 8- 11- 2021

كلب ينقذ صاحبته من مصير مجهول

أخبار السيارات| بعد مبادرة السيسي.. مميزات تعميم استخدام السيارات الكهربائية.. بالأسعار .. 5 سيارات بيك اب داخل السوق المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شبورة حتى الثامنة صباحا ببعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة

عصام الشوالي يوجه رسالة إلى محمد مجدي أفشة.. واللاعب يرد

انفصال منة عرفة عن زوجها محمود المهدي قبل أيام من حفل زفافهما

لأنها الشيطان.. أبن يقطع رأس أمه ويشعل النيران في جسدها

مات خلال عملية جراحية.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

بينهم طفلان شقيقان.. ارتفاع ضحايا تسرب الغاز في الطالبية لـ 4 حالات وفاة

شاهد.. الأرصاد تعلن عن شبورة مائية كثيفة في هذه المناطق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليه أدخل أجزخانة ألاقي الصيدلي بيقرأ قرآن..إبراهيم عيسى يثير الجدل وعلاء مبارك:انت مالك؟

أكلة حرشة ومعلول حط الزغلول.. هل تتسبب إفيهات مدحت شلبي في إيقافه؟

شبرا مصر.. أنشأها الوالي محمد علي حيًا للأمراء والأعيان..ما هو أصل التسمية؟

تفاصيل الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي.. عروض أفلام عالمية وجوائز مالية قيمة وتنوع في لجان التحكيم

فيديو

أقوى تشكيل عصابي.. من هو أبو صالح خُط الصعيد الذي أسقطته الداخلية؟

حساب لكل مسجد.. لماذا أزال وزير الأوقاف صناديق التبرعات من المساجد|فيديو

فعل فاضح بالنقاب.. «رشا» تستعرض جسمها أثناء الطبخ على يوتيوب| فيديو

فيديو قبل الحادث بساعات كشف الحقيقة.. من وراء محاولة اغتيال الكاظمي؟

المزيد

ساحة رأي

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

اﻟﻤﺰﻳﺪ