قبل طرحها في مصر .. بيستون T55 الجديدة |صور

تقترب النسخة الصينية بيستون T55 موديل 2022 الجديدة، من دخول السوق المصري للمرة الاولى، وذلك عبر تلك النسخة والتي تنتمي إلى عائلة الكروس اوفر المدمجة، حيث تتمتع بالعديد من التجهيزات الفنية الخاصة بها، مع تقنيات دعم قائد المركبة والتي تتعلق بوسائل الحماية والرفاهية، إلى جانب مظهرها الخارجي الذي يحمل الكثير من اللمسات العصرية.

تجهيزات الامان للسيارة بيستون T55

تتمتع النسخة بيستون T55 بفرامل يد أوتوماتيك، والتحكم عند خوض المرتفعات والمنحدرات، ونظام تحكم في الجر، بالاضافة إلى مكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وبرنامج الثبات الإلكتروني ESP، بالاضافة إلى حساسات ركن خلفية وكاميرا، ومثبت سرعة، وخاصية دعم الفرامل BA، مع منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و نظام متابعة ضغط الهواء في الإطارات TPMS.

محرك السيارة بيستون T55

تستمد بيستون T55 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 170 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 258 نيوتن/متر، بينما تصل سرعاتها القصوى إلى 190 كيلومتر في الساعة، وتنتقل السرعة غلى منظومة الدفع الامامي بواسطة علبة تروس اوتوماتيكية تتكون من 7 سرعات مزدوج القابض .DCT

تصميم وقياسات السيارة بيستون T55

تظهر السيارة بيستون T55 بواجهة امامية تضم شبكات متعددة الفتحات الهوائية، مع مصابيح ذات تصميم هندسي مميز، بالاضافة إلى جنوط رياضية، بينما تاتي بقياسات هيكلية بلغت 4.437 مم، وبعرض يقدر بـ 1.850 مم، و 1.625 مم للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.650 مم، بالاضافة إلى وزن كلي يقدر بـ 1485 كيلوجرام، وبسعة خزان وقود تبلغ 50 لتر.