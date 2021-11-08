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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

منزل مهجور يتحول لمقلب قمامة.. شكوى أهالي شارع الوكيل بمنفلوط

صدى البلد

اشتكى المواطن حسين عثمان ، المقيم في شارع الوكايل بجوار مسجد الكاشف فى منطقة القيسارية مركز منفلوط التابعة لمحافظة اسيوط ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها "صدى البلد"، من تراكم القمامة على منزل آيل للسقوط ومهجور يعرض سكان المنطقة للخطر .

 

وقال فى رسالته: "هذا المنزل مهجور وقديم ويتم إلقاء القمامة أمامه وبداخله حتى تكونت الحشرات واتخذت الثعابين المكان مأوى لها، وكل المطلوب رفع القمامة وتنظيف المكان".

 

وأضاف : وضع المنزل أكثر خطورة عما كان عليه من قبل وتم مناشدة ومخاطبة محافظ اسيوط ومدير أمن اسيوط وكافة الجهات المعنية لإصدار قرار إزالة للمنزل كاملا إلا أنه حتى لم يتخذ قرار بذلك الأمر .

وناشد المسئولين بلجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمحافظة الحضور للمعاينة فى أسرع وقت ممكن للحفاظ على أرواح سكان المنطقة.


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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