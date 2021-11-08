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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

طويلة ورائحة كريهة.. جو بايدن يتعرض لموقف شديد الحرج في قمة المناخ

صدى البلد

تعرض رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن لموقف شديد الحرج أمام "كاميلا باركر بولز" زوجة الأمير تشارلز في قمة المناخ COP26، التي أقيمت الاسبوع الماضي.

فقد كشفت التقارير بأن الرئيس "جو بايدن" لم يستطع التحكم في غازات بطنه وأصدرت أصوات عالية بينما كان يتحدث مع كاميلا باركر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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كما أشار التقرير الصادر عن "غنسايدر" أن دوقة كورنوال قد أذهلت بالحادثة الكريهة و "لم تتوقف عن الحديث عنها" منذ ذلك الحين.

وقال أحد المطلعين على بواطن الأمور لصحيفة "ميل أون صنداي": "لقد كانت طويلة وبصوت عالٍ ومن المستحيل تجاهلها".

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ولم يكن هذا الموقف الوحيد الذي  وضع الرئيس الامريكي في دائرة الحرج، فقد تم التقاط وهو نائم قبل ساعات فقط من لقائه بكاميلا، حيث أغمض عينيه لمدة 30 ثانية ، وأيقظه رجل يرتدي بدلة في المؤتمر.

بعد التحريك من سباته ، فك الزعيم الأمريكي ذراعيه وبدأ في التصفيق للمتحدث الافتتاحي.
 

الولايات المتحدة الامريكية جو بايدن الأمير تشارلز كاميلا باركر قمة المناخ

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