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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بحجم برج إيفل.. كويكب شديد الخطورة يقترب من الأرض الشهر المقبل

صدى البلد

يقترب كويكب بحجم برج إيفل من كوكب الأرض الشهر المقبل، وعلى الرغم من أن العديد من الصخور الفضائية اقتربت من الأرض خلال الأشهر القليلة الماضية دون تأثير، إلا  أن وكالة ناسا تصنف هذه الصخرة على أنها "كويكب محتمل الخطورة".

يبلغ حجم الكويكب المسمى 4660 نيريوس ثلاثة أضعاف مساحة ملعب كرة القدم، وقد يكون تأثير مثل هذا الجسم الضخم على سطح الأرض مدمرًا ، لكن لحسن الحظ ، لن يشكل تهديدًا للبشرية ومن المتوقع أن يمر عبر الكوكب، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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يتوقع مراقب الكويكبات التابع لوكالة ناسا أنه سيقترب من الأرض في 11 ديسمبر، ومع ذلك عند الاقتراب ، فإن الكويكب سيطير بالقرب من الكوكب على مسافة 3.9 مليون كيلومتر - وهي مسافة أكبر بعشر مرات من المسافة بين الأرض والقمر.

يبلغ طول نيريوس 330 مترًا ، مما يجعله أكبر من 90٪ من الكويكبات ، ولكنه صغير جدًا مقارنة بالكويكبات الكبيرة ، وفقًا لمراجع الفضاء.

يدور الكويكب حول الشمس كل 664 يومًا على الرغم من أنه من المتوقع ألا يقترب من الأرض مرة أخرى حتى 2 مارس 2031 ثم نوفمبر 2050 ، وفقًا لتقرير ديلي ريكورد.

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لن يحدث أقرب نهج لها لمدة 40 عامًا أخرى في فبراير 2060،فقد اكتشف نيريوس عام 1982 من قبل عالمة الفلك الأمريكية إليانور ف. هيلين ، وهو عضو في مجموعة كويكبات أبولو المعروفة بعبورها لمسار الأرض أثناء دورانها حول الشمس.

كويكب برج ايفل الأرض ناسا الصخرة

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