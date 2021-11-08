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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسباب التشنجات عند حديثي الولادة

التشنجات عند حديثى
التشنجات عند حديثى الولادة

أسباب التشنجات عند حديثى الولادة والأطفال الأكبر سنا عديدة  وغالبًا ما تصيب الجهاز العصبي المركزي في شكل نوبات عفوية متكررة ويمكن أن تظهر بطرق مختلفة وعلى الرغم من أن الصرع يمكن أن يظهر في أي عمر ، إلا أنه يظهر بشكل شائع في مرحلة الطفولة. 

عند البحث عن تشخيص أو علاج للصرع عند الأطفال ، يجب توخي الحذر للعثور على أفضل طبيب أعصاب للأطفال .

أسباب التشنجات عند حديثى الولادة 

 

هناك العديد من أسباب التشنجات عند حديثى الولادة  التي تشمل الأمراض المعدية مثل التهاب السحايا والتهاب الدماغ ، وتشمل أيضًا الصدمات الدماغية وأورام المخ والسكتات الدماغية وتشوه الأوعية الدموية .

لهذا السبب ، قد يكون تشخيص سبب التشنجات عند الأطفال أمرًا صعبًا ، وسيقوم أطباء أعصاب الأطفال بإرفاق نوع لكل تشخيص: مجهول السبب أو أعراض.

أعراض التشنجات عند حديثى الولادة 

 

وفقا لموقع مايوكلينك تعد التشنجات مصحوبة بأعراض التعامل مع التشنجات عند الأطفال حديثى الولادة. 
عادة ، يرتجف الطفل المصاب بنوبة حموية ويفقد وعيه. في بعض الأحيان ، قد يصاب الطفل بتيبس شديد أو ارتعاش في منطقة واحدة فقط من الجسم.

يمكن للطفل المصاب بنوبة تشنجات أن تظهر عليه مجموعة أعراض ويعد أبرزها كالتالي :

-لديك حمى أعلى من38.0 درجة مئوية
-فقدان الوعى
- هز الذراعين والساقين
تُصنف نوبات الحمى على أنها بسيطة أو معقدة:

نوبات الحمى البسيطة. يستمر هذا النوع الأكثر شيوعًا من بضع ثوانٍ إلى 15 دقيقة. لا تتكرر نوبات الحمى البسيطة خلال فترة 24 ساعة ولا تقتصر على جزء واحد من الجسم.

 

التشنجات


نوبات الحمى المعقدة. يستمر هذا النوع لمدة تزيد عن 15 دقيقة ، ويحدث أكثر من مرة خلال 24 ساعة أو يقتصر على جانب واحد من جسم طفلك.


تحدث نوبات الحمى غالبًا في غضون 24 ساعة من ظهور الحمى ويمكن أن تكون أول علامة على مرض الطفل.

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معلومات لا تعرفها عن نوبات الصرع

كيفية تشخيص التشنجات عند حديثى الولادة 

يمكن تشخيص التشنجات عند حديثى الولادة بواسطة التصوير بالرنين المغناطيسي  وهناك مجموعة متنوعة من الأدوية المستخدمة . 

بالنسبة لغالبية الأطفال ، تتوقف الأدوية المضادة للتشنجات أو تقلل بشكل كبير من حدوث النوبات. ومع ذلك ، لا يستجيب كل الأطفال للأدوية. غالبًا ما يكون هذا بسبب عدم وجود دواء معين بعد ، ولكنه يبرز أيضًا الحاجة إلى التشخيص الصحيح.

التعامل مع التشنجات عند الأطفال حديثى الولادة 

 

بعيدا عن الرضع يعد برنامج الكيتو دايت طريقة طبيعية وغير جراحية للسيطرة على الصرع لدى بعض المرضى. يعتمد على مبدأ حرمان الجسم من الكربوهيدرات ففي هذه الحالة ، يتم إطلاق مواد كيميائية في الدم تسمى الكيتونات في مجرى الدم بمعدل أعلى.

يعرف أفضل أطباء أعصاب الأطفال مدى أهمية إجراء التشخيص الصحيح لضمان استخدام العلاجات الصحيحة ، لذلك غالبًا ما تكون الجراحة هي الخطوة الأخيرة.


على الجانب الآخر تصيب التشنجات الأطفال  بسبب الحمى. غالبًا ما تكون الحمى ناتجة عن عدوى. تحدث نوبات الحمى عند الأطفال الصغار الأصحاء الذين يتمتعون بنمو طبيعي ولم تظهر عليهم أي أعراض عصبية من قبل.

يمكن أن يكون الأمر مخيفًا عندما يعاني طفلك من حمي وعادةً ما تكون الحمي غير ضارة ، وتستمر لبضع دقائق فقط ، ولا تشير عادةً إلى مشكلة صحية خطيرة.

متى ترى الطبيب
راجع طبيب طفلك في أقرب وقت ممكن بعد حدوث التشنجات  و إذا استمرت النوبة لأكثر من خمس دقائق أو إذا كان مصحوبًا بما يلي:

التقيؤ
تصلب الرقبة
مشاكل في التنفس
النعاس الشديد
 

عوامل الخطر

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