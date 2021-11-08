عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

يشارك لأول مرة.. البنك الزراعي فى إطلالة تكنولوجية متكاملة بمعرض القاهرة للاتصالات

صدى البلد

يشارك البنك الزراعي المصري برئاسة علاء فاروق  للمرة الأولى في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، حيث يظهر البنك الزراعي فى ثوب تكنولوجى جديد  يعكس مدى  تطوير خدماته البنكية بشكل عام وخطط البنك للتحول الرقمي ورقمنة كافة الخدمات التمويلية والمصرفية التي يقدمها لعملائه بما يتماشى  مع رؤية الدولة فى التحول نحو الاقتصاد الرقمى وخطة البنك المركزى للتحول لمجتمع غير نقدى وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وتحقيق الشمول المالى كأحد الدعائم لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمُستدامة.

ويشارك البنك الزراعي المصري في Cairo ICT في دورته الخامسة والعشرين بمجموعة من المنتجات الرقمية والتطبيقات الذكية التي تفي باحتياجات عملائه لاستخدام الخدمات البنكية الرقيمة وإيجاد قنوات دفع بديلة، علاوة على تيسير حصولهم على التمويل اللازم للمشروعات والأنشطة الاقتصادية خاصة في القطاع الزراعي وبما يسهم في تسريع وتيرة العمل لمنح القروض الزراعية بكل أشكالها، بما ينعكس بالإيجاب على دعم قدرات المزراعين وزيادة الإنتاج الزراعي .

ويعد البنك الزراعي المصري من أهم المؤسسات التنموية للنشاط الزراعي في مصر فهو من أكبر البنوك الزراعية بالوطن العربي والشرق الأوسط، حيث انه يمتلك أكثر من 1200 فرع وبنك قرية تغطى كافة القطر المصري، بالإضافة لامتلاكه أكثر من 4 ملايين متر مربع سعات تخزينية مخصص منها مساحة مليوني متر مربع لاستلام الإقماح المحلية من المزارعين ...

ويعلن البنك عبر جناحه المشارك في المعرض، عن اقتراب إطلاق محفظة الزراعي كأول منتج رقمي يطلقه البنك الزراعي المصري على الهواتف المحمولة، حيث تعتبر أسهل وسيلة دفع إلكترونية تتيح للعميل تنفيذ كافة المعاملات بسهولة وأمان من خلال استخدام الهاتف المحمول.

ترشيحاتنا

ليس له تأثير سلبي.. اقتران القمر بكوكب الجمال اليوم بمشهد بديع بسماء مصر

اتحاد الكرة السعودي يرفض استقدام حكام أجانب في الدوري

"الهجرة" و"التعليم العالي" تنظمان لقاء تفاعليًا مع الدارسين حول معادلة الشهادات

بعد توقف 6 سنوات.. غدا عودة رحلات شارتر الروسية إلى الغردقة وشرم الشيخ

طالب مصرى يبتكر تطبيقا لحل المعادلات الرياضية في ثوان معدودة| فيديو

عبوة مفخخة.. تفاصيل التحقيق في انفجار مقر ستيلانتس بكندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عصام الشوالي يوجه رسالة إلى محمد مجدي أفشة.. واللاعب يرد

انفصال منة عرفة عن زوجها محمود المهدي قبل أيام من حفل زفافهما

لأنها الشيطان.. أبن يقطع رأس أمه ويشعل النيران في جسدها

شبورة حتى الثامنة صباحا ببعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة

مات خلال عملية جراحية.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

بينهم طفلان شقيقان.. ارتفاع ضحايا تسرب الغاز في الطالبية لـ 4 حالات وفاة

شاهد.. الأرصاد تعلن عن شبورة مائية كثيفة في هذه المناطق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدأت مشوارها السينمائى مع عماد حمدى وأنهته مع يوسف منصور .. محطات هامة لـ نيللى قبل تكريمها فى القاهرة السينمائى

ليه أدخل أجزخانة ألاقي الصيدلي بيقرأ قرآن..إبراهيم عيسى يثير الجدل وعلاء مبارك:انت مالك؟

أكلة حرشة ومعلول حط الزغلول.. هل تتسبب إفيهات مدحت شلبي في إيقافه؟

شبرا مصر.. أنشأها الوالي محمد علي حيًا للأمراء والأعيان..ما هو أصل التسمية؟

فيديو

أقوى تشكيل عصابي.. من هو أبو صالح خُط الصعيد الذي أسقطته الداخلية؟

حساب لكل مسجد.. لماذا أزال وزير الأوقاف صناديق التبرعات من المساجد|فيديو

فعل فاضح بالنقاب.. «رشا» تستعرض جسمها أثناء الطبخ على يوتيوب| فيديو

فيديو قبل الحادث بساعات كشف الحقيقة.. من وراء محاولة اغتيال الكاظمي؟

المزيد

ساحة رأي

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

اﻟﻤﺰﻳﺪ