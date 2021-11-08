يشارك لأول مرة.. البنك الزراعي فى إطلالة تكنولوجية متكاملة بمعرض القاهرة للاتصالات

يشارك البنك الزراعي المصري برئاسة علاء فاروق للمرة الأولى في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، حيث يظهر البنك الزراعي فى ثوب تكنولوجى جديد يعكس مدى تطوير خدماته البنكية بشكل عام وخطط البنك للتحول الرقمي ورقمنة كافة الخدمات التمويلية والمصرفية التي يقدمها لعملائه بما يتماشى مع رؤية الدولة فى التحول نحو الاقتصاد الرقمى وخطة البنك المركزى للتحول لمجتمع غير نقدى وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وتحقيق الشمول المالى كأحد الدعائم لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمُستدامة.

ويشارك البنك الزراعي المصري في Cairo ICT في دورته الخامسة والعشرين بمجموعة من المنتجات الرقمية والتطبيقات الذكية التي تفي باحتياجات عملائه لاستخدام الخدمات البنكية الرقيمة وإيجاد قنوات دفع بديلة، علاوة على تيسير حصولهم على التمويل اللازم للمشروعات والأنشطة الاقتصادية خاصة في القطاع الزراعي وبما يسهم في تسريع وتيرة العمل لمنح القروض الزراعية بكل أشكالها، بما ينعكس بالإيجاب على دعم قدرات المزراعين وزيادة الإنتاج الزراعي .

ويعد البنك الزراعي المصري من أهم المؤسسات التنموية للنشاط الزراعي في مصر فهو من أكبر البنوك الزراعية بالوطن العربي والشرق الأوسط، حيث انه يمتلك أكثر من 1200 فرع وبنك قرية تغطى كافة القطر المصري، بالإضافة لامتلاكه أكثر من 4 ملايين متر مربع سعات تخزينية مخصص منها مساحة مليوني متر مربع لاستلام الإقماح المحلية من المزارعين ...

ويعلن البنك عبر جناحه المشارك في المعرض، عن اقتراب إطلاق محفظة الزراعي كأول منتج رقمي يطلقه البنك الزراعي المصري على الهواتف المحمولة، حيث تعتبر أسهل وسيلة دفع إلكترونية تتيح للعميل تنفيذ كافة المعاملات بسهولة وأمان من خلال استخدام الهاتف المحمول.