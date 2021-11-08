البحرين.. منتدى علمي يكشف تأثيرات «كوفيد 19» على الصحة النفسية

أكد رئيس قسم الطب النفسي بكلية الطب والعلوم الطبية ب‍جامعة الخليج العربي الدكتور مريوان حسني إن لجائحة كوفيد-19 أثر كبير ومباشر على الصحة النفسية لعامة الناس، لافتاً إلى تراجع الصحة النفسية لدى العديد من الفئات المجتمعية ولدى العاملين في الرعاية الصحية والصفوف الأمامية لمواجهة الجائحة والافراد الذين يعيشون العزلة أو الاضطرابات النفسية والعصبية بشكل خاص.



وبحسب صحيفة الأيام البحرينية حصر الدكتور مريوان حسني خلال مشاركته في المنتدى العلمي للطب النفسي الذي نظم بالتزامن مع الاحتفال العالمي بيوم الصحة النفسية تحت شعار «الرعاية الصحية النفسية للجميع لنجعل هذا الشعار واقعاً» تأثيرات كوفيد 19 على الصحة النفسية وانعكاساتها على الحياة الوظيفية والأعمال والدراسة الجامعية.



واستعرض خلال المحاضرة الجهود المستمرة والحثيثة التي قامت بها جامعة الخليج العربي لدعم الصحة النفسية في المجتمع الجامعي بالتعاون مع شركائها في وزارة الصحة البحرينية لتقديم أفضل الخدمات النفسية إبان الجائحة، لتأمين السلامة في الوسط الطلابي والأكاديمي والإداري، حتى قدمت نموذجا وقصة نجاح قدمت كل الإمكانيات للتصدي لأحد أهم وأكبر الأزمات الطارئة على مستوى العالم.



وقال: «قدمت جامعة الخليج العربي خلال الجائحة واحد من أفضل الدروس المستفادة عندما سخرت كل الجهود وبشكل سريع لتفعيل كل الإجراءات الوقائية، بما في ذلك الصحة النفسية، لتترجم الايمان بأهمية الاستثمار في الكوادر في مختلف الظروف، سواء كانت تلك الظروف اعتيادية وآمنه أو في أوقات الازمات، والتعايش معها بإيجابية وإنتاجية أكثر لتستمر العملية التعليمية دون عراقيل تذكر.



وبيّن طبيعة المضاعفات النفسية وارتباطها بالصعيد الاجتماعي، والصحي، مشيراً إلى أن الاحتفاء باليوم العالمي للصحة النفسية يُعتبر فرصة مواتية لتسليط الضوء على أهمية الصحة النفسية وضرورة نشر الوعي بطبيعة قضايا الصحة النفسية، مؤكداً أهمية تظافر الجهود بين جميع القطاعات ذات العلاقة لا سيما المراكز البحثية من أجل رفع مستوى الخدمات النفسية الصحية باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز تحقيق مفهوم الصحة الشامل.