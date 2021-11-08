عفيفه لعيبي عن معرضها محطات الغربة: لوحاتي موجة للإنسانية

افتتحت الدكتور مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، معرض محطات الغربة، للفنانة العراقية عفيفة لعيبي، بجاليري بيكاسو الزمالك، بحضور عدد من الفنانين التشكيليين وبعض من الشخصيات العامة.

وقالت عفيفه لعيبي، إن معرض محطات الغربة هو أول معرض لها في القاهرة، ويمثل فرصة جيدة ليتعرف الجمهور المصري علي أعمالها، مضيفة أن اقامه المعرض هنا بالقاهرة تجربة رائعة في مشوارها الفني.

وأوضحت عفيفه لعيبي، ان المعرض يضم لوحات تعبر عن فترات من مشوار حياتها الفني، لذا أطلق علي المعرض اسم محطات الغربة.

وأشارت عفيفه لعيبي، إلى أن الفن عمل انساني يمس كل إنسان في كافة الدول، واعملها لا تتوجه الي جمهور معين أو بلد معينه، لذاك فاعمالها موجه إلى الإنسانية وهذه هي القضية التي تهتم بها.

ومن جانبها قالت نجوي ابراهيم مديرة جاليري بيكاسو ومنسقة المعرض، إن العمل علي اقامة معرض محطات الغربة استغرق عامين، مضيفه ان اختيار الفنانة العراقية عفيفه لعيبي في المعرض يرجع لانها من ضمن الفنانات المتميزات ويحرص الجاليري كل عام علي اقامه معرض مميز لذلك تم اختيار الفنانة.

واوضحت نجوي ابراهيم، ان جاليري بيكاسو يحتفل هذا العام بمرور ٥٠ عام علي اقامته وكان من المهم اقامة معرض مختلف ليتعرف الجمهور والفنانين المصريين علي اعمال عربية مختلفة.

وتابعت نجوي ابراهيم، أن معرض عفيفه لعيبي هو اول معرض لها في مصر، لذلك فكرنا بعرض لوحات تعبر عن مراحل مختلفة في مشوار الفنانة خاصة لانها تنقلت الي اكتر من بلد لمدة ٣٥ عام ومر علي الفنانة مراحل حزن وامل وتفاءل ، فمن هنا جاء عنوان المعرض محطات الغربة

يعرف عن عفيفة لعيبى، أنها من أﻗﻄﺎب اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻦ اﻟﺘﺸﻜﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺑﺼﻔﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻐﺮﺑﻲ إﯾﻀﺎ، ﻓﮭﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺎرﯾﺨﮭﺎ اﻟﻄﻮﯾﻞ وﺣﺮﻛﺘﮭﺎ اﻟﺪاﺋﺒﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ أﻣﺘﺼﺖ رﺣﯿﻖ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﺸﻜﯿﻠﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ، واصبحت ﺗﯿﻤﮫ ﻣﻤﯿﺰة ﺑﯿﻦ ﻋﺸﺮات اﻟﺘﯿﻤﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﻦ اﻟﺘﺸﻜﯿﻠﻲ اﻟﻌربى.

يضم المعرض ما يقرب من 30 لوحة فنية، ﺗﺳﺗﺧدم ﻋﻔﯾﻔﮫ ﻟﻌﯾﺑﻲ اﻷﺧﺿر ﺑدرﺟﺎﺗﮫ ﺑﺟﺎﻧب اﻷﺻﻔر ﺑدرﺟﺎﺗﮫ ، ﺗﻘﺗرب ﻣن ﺑﻌض ﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻣدرﺳﮫ اﻟوﺣﺷﯾﺔ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻓﻲ ﻟوﺣﺗﮭﺎ إﻟوان فى اﻟﺣﯾز اﻟﻣﺑﮭﺞ.

جدير بالذكر، أن الفنانة ﻋﻔﯾﻔﮫ ﻟﻌﯾﺑﻲ من (مواليد 1953) فى مدينة البصرة في أقصى جنوب العراق، بدأت دراستها في معهد الفنون الجميلة في بغداد أثناء عملها كرسامة في الصحافة العراقية ، قبل أن تغادر العراق إلى الاتحاد السوفيتي في عام 1974 للدراسة والتخصص في الفن الضخم في معهد سويكوف الشهير في موسكو، وبسبب الوضع السياسي في العراق ، لم تتمكن من العودة إلى وطنها بعد الانتهاء من دراستها وقررت الانتقال إلى إيطاليا والعودة لاحقًا إلى موسكو ، قبل أن تستقر في اليمن للعمل كمدرسة في معهد الفنون الجميلة.

تعيش في هولندا وتواصل المساهمة في قدر كبير من الأنشطة الثقافية لدعم الحركة الديمقراطية العراقية والدولية ، في الكفاح ضد الإرهاب والعنصرية والحرب والديكتاتورية.

بعد عدم عودتها إلى بلدها الأصلي لمدة 35 عامًا ، نجحت في بناء علاقة قوية مع كل بلد كانت تعيش فيه منذ مغادرتها العراق ، من الناحية الثقافية والشخصية كما أن ارتباطها بالإنسانية والثقافات المختلفة من خلال الجمع بين التأثيرات المختلفة من رسم عصر النهضة إلى الرموز الدينية والواقعية الاجتماعية ، تستخدم الصورة الأنثوية كعنصر متكرر لإظهار الجمال والذوق والسياسة والمجتمع.