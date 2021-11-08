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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

ارتفاع أسعار الطماطم

مجنونة ياقوطة.. هل ترتفع أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة؟|الزراعة تجيب

الطماطم
الطماطم

قال الدكتور علاء البحراوى اخصائى زراعة البساتين بوزارة الزراعة  ، إن أسعار الطماطم بالأسواق تتراوح من 6 لـ 8 جنيهات وهى أسعار معقولة خاصة بالنسبة لتكلفة زراعة الطماطم ، مضيفا أن أسعارالطماطم سترتفع خلال الفترة الحالية وتصل إلي 10 جنيهات بسبب فاصل العروات وارتفاع درجات الحرارة الغير متوقع ثم تعود لأسعارها الطبيعية  مرة أخرى .

 

توفير تقاوى الطماطم 

وأكد "البحراوي" خلال تصريحات ل "صدى البلد"  أنه أذا تم توفير تقاوى الطماطم وتوزيعها على المزارعين سريعًا لن يتم ارتفاع أسعار الطماطم وستصل إلى 6 جنيهات فقط ، ثم تعاود الانخفاض مرة أخرى وعلق قائلا :" ارتفاع أسعار الطماطم خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر يحدث كل عام ونرجع نقول مجنونة ياقوطة لحين عودة أسعارها الطبيعية " .

 

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سيصل لـ 10 جنيهات..الفلاحين تحذر: ارتفاع أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة



 

وأشار "اخصائى زراعة البساتين بوزارة الزراعة"   إلي أن المساحات المنزرعة بالخضراوات تتزايد، لكن ارتفاع درجات الحرارة يؤدى إلي قلة الانتاجية ما أثر على أسعار بعض الخضروات بالأسواق ، موضحا أن درجات الحرارة المرتفعة أثرت على أسعار الفلفل والباذنجان والخيار والكوسة بسبب قلة الانتاجية .
 

وأوضح الدكتور علاء البحراوي أن مصر تحتل المركز الخامس عالميا في إنتاج الطماطم  وتنتج  سنويا نحو 8 مليون طن من الطماطم رغم اننا  نستورد كافة تقاوي الطماطم من الخارج ونزرع ما يقارب نصف مليون فدان من الطماطم كل عام في الأراضي المكشوفة .

وقال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين إن أسعار الطماطم قد تعاود الارتفاع الأيام القليلة القادمة بعدما انخفضت أسعارها لبضعة أيام ، لافتا إلى أنه ورغم طرح بشاير العروة الشتوية بالأسواق إلا أن الأسعار قد ترتفع مرة اخري مع قلة المعروض وزيادة الطلب .

وأضاف أبو صدام أن أسباب توقعه عودة ارتفاع أسعار الطماطم يرجع إلى ارتفاع أسعار معظم المنتجات الغذائية عالميا وارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية من أسمدة ومبيدات ووقود وأيد عاملة بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة نقل المحصول مع قلة الإنتاجية بسبب سوء الأحوال المناخية  وقلة المساحات المنزرعة بهذه العروة من الطماطم نظرا لزيادة تكلفة الزراعة وخسارة مزارعي الطماطم الموسم الماضي .

 

وأشار "نقيب الفلاحين "  إلي أن ارتفاع المستلزمات الزراعية سبب رئيسى فى ارتفاع أسعار الطماطم ، لإن تكلفة زراعتها  مرتفعة ، كما أن زيادة الصادرات الزراعية ارتفعت مما قللت المعروض من الخضروات والفاكهه بالأسواق .

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