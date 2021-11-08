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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لسة الكلام زعلان

بعد طرحها بـ أقل من 24 ساعة.. رامي جمال يدخل الأعلى مشاهدة

رامى جمال
رامى جمال

تمكن الفنان رامى جمال من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب، من خلال أغنيته لسة الكلام زعلان .

وحققت أغنية رامى جمال التى طرحها منذ أقل من 24 ساعة مايقرب من نصف مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب . 

أغنية "لسة الكلام زعلان" هي سابع أغاني ألبومه "ولسة" الدي يتم طرحه بشكل متتابع على مدار العام.

أغنية "لسة الكلام زعلان" ألحان رامي جمال ومن كلمات جمال الخولي، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم.

 

رامي جمال يحضر مفاجأة لجمهوره:


أعلن رامي جمال، عن مفاجأة لجمهوره من خلال حسابه الرسمي على “إنستجرام”.

وكتب رامي جمال، على صورة نشرها: “ بكرة بداية المفاجأة ان شاء الله”.

يذكر أن طرح رامي جمال، أغنيته الخامسة بعنوان "كان ممكن نتفق"، من ألبومه "ولسه"، من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل، وإنتاج نجوم ريكوردز.

كما طرح رامي جمال، أغنيته السابقة "قلة الإحساس"، والتى حققت نجاحاً كبيراً ووصلت مشاهدتها إلى 5 ملايين مشاهدة على يوتيوب، والأغنية من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم.

ومن الأغنيات السابقة التى تم طرحها أغنية «دقيقة واحدة» من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي وميكساچ وماستر وسام عبد المنعم، و"مبتكبريش" من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي، واغنية "ولسه" من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.

رامي جمال الفنان رامي جمال نادر حمدي احمد ابراهيم كان ممكن نتفق لسه الكلام زعلان محمد حمزة

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