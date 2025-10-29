تامر عبد الحميد: كنت أعمل مع مجلس «لبيب» ورحلت لأنني شعرت بـ «الغدر»

كشف تامر عبد الحميد، نجم نادي الزمالك السابق، عن أسباب رحيله عن العمل داخل النادي.



وقال عبد الحميد في تصريحات لبرنامج "الكلاسيكو" على قناة "أون": "كنت رئيسًا لقطاع التطوير في نادي الزمالك خلال عهد حسين لبيب، ولكنني رحلت".

وأضاف: "رحلت لأن هناك أجندات كانت تُنفّذ، ليس فقط ضدي، ولكن ضد من سبقوني أيضًا، ثم ضدي أنا، وكان هناك تصفية حسابات من بعض الأشخاص الذين كانوا قريبين مني".

وتابع: "كنت أساند هؤلاء الأشخاص، وأدعمهم، وكنت بجانبهم طوال الوقت داخل لجنة التطوير، لكنهم غدروا بي".

وأردف: "جمهور الزمالك عندما يقابلني في الشارع يقول لي: إنت صح، وحاسين إنك كنت على حق".